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韓星金俊秀2003年以東方神起出道，後來組成JYJ，唱片、演唱會與音樂劇成績亮眼，後來以89億韓元（約台幣2億元）購入首爾蠶室Signiel Residence豪宅，身價相當驚人。沒想到這位住在頂級豪宅的億級富豪，最近首次逛韓國大創，看到不少生活用品只要1000韓元（約台幣25元）當場震驚，忍不住大喊：「這怎麼可能1000韓元？」最後一口氣狂掃30多樣商品，總金額也才10萬1000韓元（約新台幣2400元），他看著收據再度傻眼。金俊秀只逛過日本大創，最近第一次踏入韓國店內，當場被超便宜價格嚇到懷疑人生，看到從1000韓元到5000韓元的生活用品都有，忍不住連連驚呼：「這樣還有賺嗎？這怎麼可能只要1000韓元？我以前買的那些到底算什麼？難怪大家一直叫我來。」他還詢問工作人員：「有超過1萬韓元的商品嗎？」得知幾乎沒有後，再度笑到停不下來，直呼：「我以前到底都去哪裡買東西啊？」金俊秀狂把物品丟購物車，直喊：「因為太便宜了，會一直想拿。」最後一口氣買了30多樣商品，總金額也才10萬1000韓元，讓他看著收據當場傻眼：「這真的合理嗎？」金俊秀2003年以東方神起出道，2010年與金在中、朴有天離開SM娛樂後組成JYJ，雖然團體近年因朴有天醜聞已名存實亡，但他與金在中各自以SOLO身分持續活躍。回顧金俊秀近10年的演藝成績，不僅是韓流代表歌手之一，更憑藉《莫札特！》、《德古拉》、《伊莉莎白》、《死亡筆記本》等音樂劇奠定一線地位，場場口碑爆棚，更於今年奪下《百想藝術大賞》音樂劇部門最佳男演員。金俊秀目前住在首爾蠶室頂級住宅Signiel Residence，該處是韓國知名高價豪宅之一，他當時是以89億韓元購入，知名藝人趙寅成也住在此。