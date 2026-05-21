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台股今（21）日開高上漲242.36點，隨後指數狂飆大漲逾千點，站回4萬1大關，午盤持續走高，大漲1558.15點，來到41578.97點；台積電大漲70元，報2255元。櫃買指數午盤也走高，大漲14.53點，報410.95點。權值股午盤持續漲，台積電截至午盤漲70元，報2255元；鴻海上漲7元，報247元；台達電上漲115元，報2030元；廣達上漲18元，報308元；聯發科漲停鎖死3550元；富邦金上漲0.1元，報95.9元。盤面上，受惠於半導體景氣復甦、庫存去化接近尾聲，加上先進製程（AI、HPC）對大尺寸矽晶圓需求看增，部分廠商傳出漲價消息，整體類股集體噴發，族群大漲超過9%。龍頭環球晶開盤跳空漲停；嘉晶、合晶、台勝科盤中也集體漲停鎖死，而中美晶漲幅也有6&以上。AI伺服器需求爆發帶動高階被動元件拉貨動能，加上指標大廠股價先前已強勢表態，也成為買盤點火對象。龍頭國巨早盤急拉漲停，華新科、臺慶科、禾伸堂也都衝上漲停板；日電貿則漲逾7%，立隆電微漲。此外，輝達公布亮眼財報並加碼800億美元股票回購計畫，刺激相關台廠復活，例如台積電開盤跳空大漲55元，帶領聯發科等權值股全力上攻；IC設計的威盛、新唐也大漲；此外，ABF 載板等在買盤簇擁下也全面大反攻。市場分析，整體市場資金在輝達財報公布後快速回流半導體與AI供應鏈，展現明確的產業連動效應。