中央氣象署表示，今（21）日全台各地天氣高溫炎熱，尤其台東縣有焚風發生的機率，目前也已發布「高溫特報」，提醒中午前後，新北市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，要留意36度氣溫，截至今天中午，今天最高溫出現在台南的36.7度，台南北寮、屏東竹田國中測站也有36.3度。

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⚠️高溫資訊
📍影響時間：21日白天
📍高溫黃色燈號：新北市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣

▲今（21）日全台各地天氣高溫炎熱，尤其台東縣有焚風發生的機率。（圖／中央氣象署）
▲今（21）日全台各地天氣高溫炎熱，尤其台東縣有焚風發生的機率。（圖／中央氣象署）
氣象署預報員黃恩鴻提及，今明兩天有鋒面接近北部海面，午後北部、宜蘭、花蓮、山區會有局部短暫雷陣雨，北台灣山區、宜蘭山區有局部大雨；今晚至明天白天，桃園以北、新竹至嘉義山區，偶爾會有零星短暫陣雨。

周六至下周二（5月23日至5月26日）各地晴到多雲，午後宜蘭有局部短暫雷陣雨，花蓮、中部山區有零星短暫雷陣雨；下周四至下周六（5月28日至5月30日）預估將有一波鋒面南下，全台降雨機率提高。

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...