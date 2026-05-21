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民眾黨立委許忠信今（21）日質詢行政院秘書長張惇涵時，直呼中國謀我日亟，對台灣佈建間諜無孔不入，從中國國務院前總理李克強去游泳去世，變成現任總理李強，中間完全沒有資訊，質疑要怎麼做到保密防諜，「院長休閒是不是也游泳？」張惇涵表示，資訊系統會嚴格把關，院長身邊的人，對於相關隨扈跟工作人員本來就有做考核機制，會更加謹慎處理。立法院內政委員會今審查行政院115年度總預算，白委許忠信質詢時表示，中國謀我日亟，對台灣間諜的佈建包括中南部的廟會、協會無孔不入，中國這一套，李克強去游泳就去世變成李強，完全沒有資訊，這個情報建制的重要性，行政院長卓榮泰跟秘書長張惇涵處理台灣很重要的國家機密，卻沒看到報告有保密防諜的支出，要怎麼做到保密防諜，「院長休閒是不是也游泳？」張惇涵表示，有關保密防諜，今年行政院增加滿多資安預算，在通用行動載具各種方式都加強。不過許忠信隨即打斷，稱資安沒辦法，他在關心的是行政院長身邊、包括他的休閒、沒有通過資訊系統的。張惇涵則說，資訊系統會嚴格把關請放心，院長身邊的人，對於相關隨扈跟工作人員本來就有做考核機制，去年也開始逐一落實，會更加謹慎處理。許忠信表示，這要嚴肅以待，中國的佈建無孔不入，從李克強變李強就知道，這是嚴肅議題，中國一定會佈建在行政院長跟身邊，這要謹慎。