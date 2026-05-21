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▲信義房屋現場額外提供餐點給來觀戲的民眾，讓大小朋友看好戲之餘也能享有溫馨晚餐。（圖／信義房屋）

超過500位阿里山鄉及周邊偏鄉學生，第一次在家鄉近距離看到大型戶外劇場。信義房屋攜手紙風車368工程，將國家級演出《台灣幻想曲》帶進山區，即使當天突遇大雨，現場歡聲笑語始終未散，創辦人周俊吉更暖心準備上千份餐食，陪孩子共享溫暖夜晚。紙風車368工程持續用行動實踐「讓孩子在家鄉就能看到國家級演出」的初衷，此次更再度將《台灣幻想曲》演出移師阿里山，紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，一場在家鄉舉辦的演出，往往不只是表演，更可能成為孩子一生難忘的記憶，20年前319藝術工程就是從阿里山開跑，希望孩子在AI快速變動的時代裡，除了科技能力，也能保有創造力、想像力與對土地的情感。由於山區類似演出機會屈指可數，為讓資源稀少的孩子們都能一睹國家級的演出，紙風車與信義房屋特別全部動員大接駁，邀請當地及周邊竹崎鄉、番路鄉、梅山鄉等地，共有超過500位學生到場觀賞演出，絕大多數都是第一次近距離看到大型戶外劇場。孩子們一下課就搭上接駁車到會場，信義房屋創辦人周俊吉獲悉孩子們都是放學直接到場，更貼心準備上千份餐食給全場的觀眾，讓全場除了歡笑更增添溫暖。除了周邊鄉鎮的學生，現場更有30年前曾在奮起湖車站看過紙風車演出的觀眾表示，山區很難得能看到這樣的演出，當年的回憶讓自己記了一輩子，大讚開車一個多小時到場支持真的很值得。信義房屋長期以來致力於推動在地共好，以實際行動相挺台灣文化藝術、教育與運動等不遺餘力，包括紀州庵校刊競賽、台北大師星秀音樂節等等，嘉義出身的創辦人周俊吉亦持續回饋故里，特別是教育推廣領域，如支持靜思閱讀書軒、母校設備、偏鄉小學走讀等等。信義房屋將秉持「信義立業，止於至善」的理念，善盡企業社會責任，讓有信義的地方，就有幸福。