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出國前「先幫行李箱拍照」！旅行社公布用途：救你一命

▲旅行社強調，出國託運行李箱前，最重要也是最常被忽略的關鍵步驟，就是替行李箱拍張「全身照片」。（圖／取自photoAC）

▲有民眾發生行李遺失意外，靠著當初幫行李箱拍的照片而順利找回。（圖／取自photoAC）

幫行李箱拍照「救了她2次」！旅遊達人認證：是理賠關鍵

可以準備行李追蹤器如Airtag，或在行李吊牌寫上英文名字，如行李箱託運貼紙遺失，也能靠它辨識；此外，還可選擇綁上行李吊牌或行李束帶，越特別、越冷門的圖案更好。

不少人出國託運行李前，除了確認不可攜帶的物品以外，也要記得替自家行李箱拍張照片。近日就有旅行社表示，過去美國知名旅遊部落客Robin Taylor也坦言，靠著幫行李箱拍照這招，拯救了她2次。一間旅行社日前在Threads平台發文，表示出國託運行李箱前，最重要也是最常被忽略的關鍵步驟，就是替行李箱拍張「全身照片」。旅行社強調，旅行社表示，該篇貼文瞬間引起眾多台灣人迴響，甚至釣出過來人分享類似經歷，「我們上次去法國，就是行李被其他旅客拿走，好在我們出發前有拍下行李外觀+掛行李時給的編號都有拍下來，才能迅速找到遺失件」、「這是真的，在飯店寄放行李之類的最好都要拍，然後拿到任何紙質文件都拍一下，真的會救你一命」。事實上，過去美國知名旅遊部落客Robin Taylor曾拍片呼籲旅客，出國托運行李前一定要記得拍下行李箱的外觀，或是透過影片紀錄，若不幸遇到行李箱遺失，便能即時提供畫面給工作人員，尋找起來更有效率，更坦言這個簡單動作救了她2次命。台灣旅遊部落客「一直玩的馬摩」亦建議，若是常見的行李箱款式，建議替行李箱拍照，在發生託運行李損毀或遺失需申請保險時，才能及時掏出證據索賠。