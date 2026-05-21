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▲Google近期調整Gemini使用限制，從次數改為流量，官方說明額度每5小時刷新一次。（圖／螢幕截圖）

新政策台灣20日起開始生效

Google近期調整Gemini使用限制，《NOWNEWS今日新聞》記者為AI Pro用戶今（21）日一早也收到「Google AI Pro 方案異動」其中就有提到20日開始就進行Gemini用量限制。Google Gemini近日調整使用限制，連付費訂閱Google AI Pro的用戶也可能遇到「限流」情況，不同於以往採用次數限制，而是改為運算量制，不再只是看每天問了幾次，而是會依照提示詞複雜度、使用的模型與功能，以及對話長度計算額度。舉例來說，使用者問一個簡短文字問題，和要求Gemini進行深度研究、長文件分析、圖片或影片生成，消耗的AI算力並不相同。Google表示，新的用量限制會每5小時刷新一次，直到用戶達到每週上限為止；若額度用盡，可以等待模型額度刷新，或升級至更高用量的Google AI方案。不過，付費不等於無限用，Google官方提到，當AI訂閱用戶達到限制後，仍可改用Flash-Lite等較小模型繼續對話；若想繼續使用較高階模型，AI Pro與Ultra用戶未來可購買額外AI credits，用於Google Antigravity、Google Flow。該政策台灣20日也開始生效，《NOWNEWS今日新聞》記者為AI Pro用戶，今日也收到通知，異動內容提到，Gemini 應用程式將採用運算量來計算用量上限，計算依據包括提示詞複雜度、使用的功能和對話長度。使用額度每 5 小時會重設一次，直到達到每週用量上限。訂閱 AI Pro 方案，可享非訂閱者的4倍用量上限。其他產品也將陸續設有各自的用量上限，Flow 和 Antigravity會率先實行，且基本方案將不再每月提供 1,000點AI點數，但新用量模式應不會影響現有的使用體驗。