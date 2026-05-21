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▲浩子非常熱愛旅遊，曾停工1年帶小孩玩遍10個國家。（圖／資料照）

男星浩子（謝炘昊）過去曾花600萬元帶家人到世界各地旅遊，後來他回過頭看家庭開支，才發現入不敷出，因此浩子決定開始好好理財。他打算靠買ETF的方式讓手上的錢翻倍，於是浩子用老家的房子向銀行貸款千萬，買了3檔ETF，怎料才剛入場幾天，浩子就發現帳面呈現赤字，負30多萬，讓他一度心態崩潰，擔心到無法入睡。據《聯合報》報導，浩子過去不擅理財，又熱愛旅遊，9年前甚至曾停工整整1年，砸下600萬元帶著家人玩遍10個國家。他還與老婆魚仔約定，每年至少要安排1個月長假，全家一起出國旅行。但長期下來過於隨性的花費方式，讓浩子的積蓄逐漸見底。直到某天老婆魚仔語重心長地和他談起家中財務問題，他才驚覺不能再這樣揮霍下去，忍不住開始思考：「如果有一天我生病了，那這個家怎麼辦？」最終浩子決定賭一把，把自己的房子拿去貸款，跟銀行借了1千多萬元，買入0050、00981A、0056這3支ETF，想著要把錢慢慢放大。怎料才剛入場幾天，浩子就發現帳面呈現赤字，自己虧了30萬元。浩子說自己當下有點崩潰，擔心到睡不著覺，壓力非常大。後來他決定將此事跟家人分享，向2個還在念國中的小孩坦言，自己把房子拿去貸款投資；浩子說他知道投資有風險，但他主要是想放長線、用複利累積退休金，希望家人能懂他的決定。而浩子的小孩聽聞爸爸心中的壓力，也非常貼心幫他排解，笑說大不了他們就全家搬到鄉下板橋住，但這句話反而讓浩子更哭笑不得。他解釋，因為小孩都在台北長大，可能以為板橋就已經算鄉下了，殊不知爸爸現在連板橋都快買不起。不過有了小孩的鼓勵，浩子已重新振作，相信長期投資能開花結果。