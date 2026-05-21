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密謀數週 高層也不知情

市場全面恐慌！恐引發壟斷與國際外資撤資潮

經貿開放成泡影？政策透明度成硬傷

為了增加國家稅收並應對中東戰爭引發的油價暴漲與通膨衝擊，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）拋出震撼彈，宣布將煤炭、棕櫚油及含鐵合金出口全面「收歸國有」監管。據內部知情人士透露，今年5月初，普拉伯沃在雅加達南部的私邸秘密召集了少數心腹，緊急商討如何在外匯受油價飆升衝擊的背景下為國家籌措資金。最終，他們決定在印尼國家投資管理機構「達南塔拉」（Daya Anagata Nusantara，簡稱Danantara）旗下成立新的國有實體，全面監管印尼的棕櫚油、煤炭與合金出口。這些出口去年的總價值超過650億美元。這項計畫被列為最高機密，甚至連「達南塔拉」的高層主管在傳言滿天飛時都毫不知情。直到週三（20日），普拉伯沃於國會發表演說，表示越來越確信自己必須執行憲法規定，即「土地、水及其中所含的一切天然資源，必須由全體印尼人共享」。他向議員們喊話：「如果我們繼續走老路，印尼永遠不會繁榮。儘管我們擁有巨大的福祉，但仍然是一個軟弱的國家，害怕美元匯率、害怕燃料短缺和外部衝擊。」普拉伯沃稱，印尼的財政收入佔GDP的比重是全球最低之列。他也警告商界巨頭，未來還將推出更多措施。他提到，科技使當局能夠更有效地監控非法活動，包括非法採礦、非法種植園和隱藏財富。他強調，「有罪不罰的時代即將結束」。這篇演說引起市場震動，印尼官員隨後表示，從6月1日起，出口商將被要求向「達南塔拉」報告其銷售額，三個月後，該主權財富基金將開始處理合約、運輸和出口付款流程。消息公佈後，雅加達股市一度下跌近1.5%。棕櫚油產業團體也批評，新制度可能導致壟斷風險。同一天，印尼央行兩年來首次升息0.5個百分點，把基準利率上調5.25%，以穩定持續貶值的印尼盾，並控制通貨膨脹。《彭博社》報導，普拉伯沃的舉動，可以說是自前獨裁者蘇哈托（Suharto）時代以來，印尼政府對經濟進行的最大規模的控制。蘇哈托統治印尼長達32年，他曾是普拉伯沃的岳父。國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）早在今年 3 月就因擔憂其「決策權過度集中、缺乏一致性與可信度」而將印尼的信用評等展望下調至「負面」；MSCI 明晟指數也在今年 1 月威脅要將印尼降級為前沿市場（Frontier Market）。政治風險分析師指出，普拉伯沃此舉完全與他過去在國際上樹立的「經貿開放」形象背道而馳，嚴重打擊投資人信心。雖然加強監管出發點是為了增加國庫收入以支持基礎建設與教育，但混亂且缺乏透明度的政策執行力恐怕是最大硬傷。《聯合早報》引述專家說法指出，如今市場擔憂印尼走向集中管理和國家主導的經濟模式，加強對大宗商品出口的管控將進一步削弱投資者信心。達南塔拉旗下國營負責出口管控，若缺乏透明度，也會使礦業、種植業及大宗商品貿易的投資生態系統惡化。