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▲詹明芫（左）表示無論今年金鐘獎會不會入圍，但女兒馡馡（右）的名字已經永遠刻印在廣播金鐘的殿堂裡。（圖／詹明芫IG＠abus_istanda_miya）

廣播節目主持人黃婼馡（馡馡）與媽媽詹明芫去年以兒童節目《wawa快樂屋》獲得金鐘獎，今年才7歲的她，日前卻因急性壞死性腦病變離世。詹明芫痛失愛女後悲傷萬分，昨（20）日在社群上發文透露早已把節目第三季的企劃書都寫好了，原本等女兒出院後就可以開始錄音，未料卻還是沒能等到馡馡回來，詹明芫心碎表示：「這幾天整理音檔的時候，聽著妳的聲音，媽咪真的好難過，總是一邊聽、一邊偷偷掉眼淚。」貼文讓眾人看了鼻酸。詹明芫和女兒黃婼馡（馡馡）以及姪女如逸比佑邢幸去年才獲得廣播金鐘獎「兒童節目主持人獎」，怎料黃婼馡卻突然病逝，讓媽媽心碎不已，發文透露這幾天一直忙著整理已錄製好的節目去參賽，「整理音檔的時候，聽著妳的聲音，媽咪真的好難過，總是一邊聽、一邊偷偷掉眼淚。」詹明芫想起去年得獎後，女兒每天都吵著要看頒獎典禮的影片，很認真地說「以後還想再上台領獎。」母女倆也熱烈討論第三季想做什麼內容、想學哪些知識。詹明芫坦言早已把第三季的企劃書都寫好了，原本等著女兒出院後，就一起開始錄音，沒想到最後仍等不到馡馡康復出院，只能將這份企劃書好好收著。看著母女倆昔日共同完成的作品，詹明芫向馡馡喊話：「寶貝，妳一直都是媽咪的驕傲，是我們永遠的廣播金鐘兒童節目主持人獎得主。」她表示無論今年金鐘獎會不會入圍，但女兒的名字已經永遠刻印在廣播金鐘的殿堂裡。詹明芫的貼文讓眾人看了不捨，紛紛留言安慰：「看完妳所有的文章，陪著妳的文字默默掉淚，我只想給妳一個最大的擁抱，妳辛苦了，妳真的好勇敢，要好好的」、「她一定很希望媽媽好好的，好好照顧自己。」詹明芫曾透露女兒的死因，指馡馡在今年3月初開始反覆高燒2天，最高溫燒到41度，覺得不對勁後趕緊帶她到醫院掛急診，住院後女兒依舊沒退燒且食慾不振，雖然還能看卡通、下床走路，但燒到第3天後，馡馡就失去意識、開始抽搐，被推進ICU（加護病房）插管搶救，最終仍回天乏術。