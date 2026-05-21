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Q1整機出口值超車去年 不排除用在俄烏戰場

「我們不排除賣捷克跟賣波蘭，是有一些進入到俄烏戰場的」

▲邱求慧說，該計畫是由行政院核定，假設今年可以達到260億元，也就是去年產值的2倍的話，或許可以再調升新目標。（圖／記者鍾泓良攝影）

美國XPONTENIAL無人機展 雷虎拿下美國防部大單

台灣去年啟動「無人載具產業發展統籌型計畫」，今年第1季整機出口值已達 1.15 億美元，超越去年全年出口總額。經濟部產發署長邱求慧今（21）日進行媒體座談表示，現階段無人機供應鏈以國內軍用、商務、公務訂單，以及出售到捷克、波蘭及美國等「非紅供應鏈」練功，目標在5年內可以讓無人機得到價格競爭力。台灣去年提出無人載具產業發展統籌型計畫，目標在2030年產值達到400億元。而去年產值已達到129億元，為2024年50億的2.5倍；2025年外銷產值29.5億元，為2024年的1.4億元的21倍，整體進步火速。若以現在增速，能否在2030年以前達到產值400億元目標？邱求慧說，該計畫是由行政院核定，假設今年可以達到260億元，也就是去年產值的2倍的話，或許可以再調升新目標。經濟部先前揭露，今年第1季的無人機整機出口值已達1.15 億美元，已超越去年全年的0.93億美元。截至4月，該累積出口值已成長至1.47億美元。邱求慧表示，出口國家以捷克、波蘭及美國為前三名，，認為相關出口值仍會牽涉到俄烏戰爭後續發展。然而，國內軍用無人機近期受到國防特別預算遭立院刪除影響，而海外非紅供應鏈終究只能投入與國防、民防等資安敏感領域，難以擴及真正廣大的民用、商用賽道，恐讓廠商發展受限。對此，邱求慧說，有關無人機特別預算方面，行政院已有回應，且透過公務預算添購的無人機未受到影響；至於非紅供應鏈，他認為，非紅供應鏈並不僅限於高資安風險的國防及公務，像是愈來愈多國家也對於商用無人機規範不得使用中國產品；即便現在非紅供應鏈成本較高，但仍是相當好的練功機會，加上台灣晶片優勢，可切入特規、高階領域，希望能夠在5年之內，價差應可在5年內縮小到2倍以內，擁有一定的競爭力。另外，267家業者組成「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，目前已與歐美日等9國簽署合作備忘錄，更是切入像是美國Skydio及Anduril，法國Parrot的非紅供應鏈。上週在美國底特律舉辦的XPONTENIAL無人機展上，國內無人機大廠雷虎取得美國國防部大單，第一階段1520架訂單，訂單金額逾760萬美元（約新台幣2.4億元），更已在美國設立馬達工廠，4月起量產供應美國業者。邱求慧也提到，政府對於無人機廠商協助也並不少，如2024年至2025年通過31案，對於整機整合、飛行載具模組等都有挹注補助。而像是中光電智能機器人、長榮航太、新樂飛都透過接下國防部軍用無人機訂單、公務用救災無人機等內需市場累積實力，讓他們有機會推展海外「非紅供應鏈」。