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國民黨新北市長參選人李四川今（21）日出席「公教軍警消團結大會」，為黨內選情造勢，不過活動中與國民黨主席鄭麗文行程錯開，兩人僅在台上短暫握手約15秒便各自離場，引發外界猜疑，是否憂心鄭麗文成為選舉的「票房毒藥」？李四川則連續強調5次「不會」，試圖為此說法降溫。李四川在致詞時表示，自己過去多半是替人輔選「抬轎」，這回首次自己投入選舉，本以為「坐轎會比較輕鬆」，但實際跑行程後發現依舊相當辛苦，2個月來每天行程滿檔。不過他也強調自己體力仍佳，一天跑15、16個行程「精神還不錯」，並感謝新北市議長蔣根煌與多位市議員參選人到場力挺。李四川致詞結束後，鄭麗文才剛抵達現場，2人僅短暫握手寒暄15秒，川伯便迅速離開。面對媒體追問，李四川坦言因為後續行程已排定，「下一個行程不能delay」，並已事先向鄭麗文說明。他也表示，鄭麗文曾提醒他參選起步較晚，應優先走完新北29個行政區行程。針對外界關注黨內是否憂心「主席成為票房毒藥」？李四川連忙搖頭，並且連續5次強調「不會」，以簡短但強烈語氣回應相關說法，隨後便上車離開，沒有再回應。至於對手民進黨參選人蘇巧慧陣營質疑，鄭麗文出手打負面選戰一事，李四川未多作回應。鄭麗文致詞時則力挺李四川，稱其具備完整市政經驗，是國民黨具實力的市長人選。她也將焦點放在軍公教警消議題，批評民進黨在待遇調整上立場保守，即使國會通過相關法案仍未積極落實，強調軍警消若缺乏尊嚴與待遇，國家安全與防衛韌性將受影響。現場支持者也高聲回應，氣氛熱烈。