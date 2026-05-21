為了解決少子化國安危機，總統賴清德於就職兩週年宣布「台灣人口對策新戰略」，核心政策即是 0 到 18 歲每人每月 5,000 元的「成長津貼」，預計最快 2027 年起實施。行政院秘書長張惇涵今（21）日表示，完整方案最快將於下周四（28 日）院會提出，預算規模達 2,000 億元。總統賴清德強調，台灣目前的經濟實力絕對負擔得起，且預算編列不會排擠到其他社福支出。 究竟這筆補助怎麼領？與現行津貼有何不同？《NOWNEWS 今日新聞》完整整理。
🟡 本篇重點摘要：
政府規劃依孩童年齡採取「現金支應」與「資產累積」雙軌並行：
二、 存下 36 萬！孩子 18 歲的「第一桶金」
卓榮泰院長指出，這項政策希望孩子成年那天，就能擁有一筆基本成長資金：
三、 補助疊加邏輯：0-6 歲每月最高領 1.2 萬
家長最關心的「重複請領」問題，衛福部給出肯定答案：新制與舊制「疊加不互斥」。 甚至若加上「特定鄉鎮」的獨家補貼，領取金額將更驚人。
五、 反對聲音：發錢真能救少子化？
這項耗資 2,000 億元的政策也引發熱議。時代力量黨主席王婉諭批評，補助發放 20 年生育率仍下滑，證明「發現金救不了少子化」。她主張與其發現金，不如投入預算興建 社會住宅、改革育嬰假，改善整體居住環境才是治本。
六、 遠水救近火：月底前 13 筆補助先入帳
雖然新制要等明年，但勞保局 5 月份款項正密集撥款。今（21）日「國保生育給付」入帳，符合資格的媽媽一次領 42,206 元！ 以下為月底前剩餘 13 筆發放時程：
Q1：我已經在領育兒津貼或托育補助了，明年還能領成長津貼嗎？
可以！ 新推出的「成長津貼」採疊加機制，與現行的育兒津貼（5,000元起）或托育補助不衝突，可以同時領取。
Q2：「兒童未來帳戶」存的錢，家長可以隨時領出來嗎？
不行。 7-18 歲每月存入的 2,500 元是為了累積孩子的「第一桶金」，存入後即鎖定，需等孩子滿 18 歲成年後方可由孩子動用，用於升學或創業。
Q3：領取成長津貼有收入門檻（排富條款）嗎？
根據行政院目前規劃，這項政策傾向「不排富」，目標是讓所有 0-18 歲的兒少都能共享經濟果實，減輕各階層家庭負擔。
資料來源：行政院
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- 0-18 歲普發： 每人每月 5,000 元，不排富。
- 疊加領更多： 與現行育兒津貼不互斥，每月合計最高可領 1.2 萬元。
- 未來基金： 7-18 歲採「半存半領」，成年可領回約 36 萬創業金。
- 實施時間： 方案下周四公告，預計 116 年（2027 年）正式上路。
- 今日領現： 5/21 國保生育給付 4.2 萬入帳，月底前還有 12 筆津貼。
政府規劃依孩童年齡採取「現金支應」與「資產累積」雙軌並行：
- 0 至 6 歲（學前階段）：
每月 5,000 元全數以「現金」撥付給家長，協助支應奶粉、尿布與托育支出。
- 7 至 18 歲（就學階段）：
採取「半數領現金、半數存基金」。每月實領 2,500 元現金，另外 2,500 元強制存入「未來基金」（或兒少 TISA 帳戶）。
卓榮泰院長指出，這項政策希望孩子成年那天，就能擁有一筆基本成長資金：
- 累積金額： 7 歲存到 18 歲，12 年本金累積約 36 萬元。
- 資金用途： 滿 18 歲後可自由動用，用於大學學費、創業首筆資金，或減輕學貸負擔。
家長最關心的「重複請領」問題，衛福部給出肯定答案：新制與舊制「疊加不互斥」。 甚至若加上「特定鄉鎮」的獨家補貼，領取金額將更驚人。
- 中央基本疊加（全台適用）：
- 現行育兒津貼： 5,000 元起（第 1 名子女）。
- 新制成長津貼： + 5,000 元。
- 疊加總額： 每月實領 10,000 元；若為第 3 名以上子女，每月總額達 12,000 元。
- 現行育兒津貼： 5,000 元起（第 1 名子女）。
- 隱藏版「地方加碼」： 除了中央發放的 1.2 萬，部分財政穩健的鄉鎮更祭出豪氣補貼。例如彰化縣秀水鄉宣布針對 0 至 3 歲幼兒每月加發 2,000 元（連領 3 年共 7.2 萬）。
- 終極領取示範（以設籍秀水、第 3 胎為例）： 中央 1.2 萬 + 秀水加碼 0.2 萬 = 每月領 1.4 萬元。
- 終極領取示範（以設籍秀水、第 3 胎為例）： 中央 1.2 萬 + 秀水加碼 0.2 萬 = 每月領 1.4 萬元。
- 實施時間： 預計自 116 年（2027 年） 起正式實施，行政院下周公布詳細條例。
- 財源保障： 政府指出財源來自經濟成果與世代共享，國家財政穩健足以負擔，不會排擠其餘預算。
- 申請資格： 目前規劃採「不排富」普發原則，讓各世代、各階層家庭均能共享經濟紅利。
|孩童階段
|照顧模式
|目前補助 (113年版)
|成長津貼加碼
|政策疊加總額
|0-2 歲
|自行照顧
|5,000 元起
|+ 5,000 元
|10,000 元起
|0-2 歲
|準公共托育
|13,000 元
|+ 5,000 元
|18,000 元
|6-18 歲
|就學階段
|無普發津貼
|2,500現/2,500存
|實領 2,500 元
這項耗資 2,000 億元的政策也引發熱議。時代力量黨主席王婉諭批評，補助發放 20 年生育率仍下滑，證明「發現金救不了少子化」。她主張與其發現金，不如投入預算興建 社會住宅、改革育嬰假，改善整體居住環境才是治本。
六、 遠水救近火：月底前 13 筆補助先入帳
雖然新制要等明年，但勞保局 5 月份款項正密集撥款。今（21）日「國保生育給付」入帳，符合資格的媽媽一次領 42,206 元！ 以下為月底前剩餘 13 筆發放時程：
- 5 月 21 日： 國民年金保險生育給付（今日入帳）
- 5 月 25 日： 國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付
- 5 月 28 日： 勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金、國民年金保險生育給付（第二波）
- 5 月 29 日： 產檢假與陪產檢薪資補助、國保身障年金併勞保年資、國民年金老年年金、國民年金喪葬給付、國民年金遺屬年金、國保身心障礙保證年金
Q1：我已經在領育兒津貼或托育補助了，明年還能領成長津貼嗎？
可以！ 新推出的「成長津貼」採疊加機制，與現行的育兒津貼（5,000元起）或托育補助不衝突，可以同時領取。
Q2：「兒童未來帳戶」存的錢，家長可以隨時領出來嗎？
不行。 7-18 歲每月存入的 2,500 元是為了累積孩子的「第一桶金」，存入後即鎖定，需等孩子滿 18 歲成年後方可由孩子動用，用於升學或創業。
Q3：領取成長津貼有收入門檻（排富條款）嗎？
根據行政院目前規劃，這項政策傾向「不排富」，目標是讓所有 0-18 歲的兒少都能共享經濟果實，減輕各階層家庭負擔。
資料來源：行政院