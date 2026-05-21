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來自台灣的長篇小說「臺灣漫遊錄」在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。對此，行政院長卓榮泰今（21）日表示，作者楊双子讓台灣的文學走向世界，促進英語世界對台灣多元面貌的理解，全國國人都同感榮耀，「有楊双子與金伶，是台灣的幸運，能夠讓世界看到《臺灣漫遊錄》，是全台灣的驕傲」。「臺灣漫遊錄」在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。楊双子發表得獎感言表示，「生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」。行政院上午召開院會，卓榮泰表示對作者楊双子、譯者金伶以及其作品《臺灣漫遊錄》榮獲英國國際布克獎，表達最誠摯的祝賀以及肯定，他說，這是英語翻譯文學界非常重要的獎項，也是首次有台灣的文學作品獲得這樣的殊榮，楊双子讓台灣的文學走向世界，促進英語世界對台灣多元面貌的理解，全國國人都同感榮耀。卓榮泰提到，楊双子發表得獎感言當中，有一段特別地令人動容，楊說，「身為一名台灣人是我的幸運，能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」，而在這裡他必須回應一句話：「有楊双子與金伶，是台灣的幸運，能夠讓世界看到《臺灣漫遊錄》，是全台灣的驕傲」。卓榮泰指出，政府未來會繼續支持文化創作以及創作自由，希望讓更多的台灣作品能夠在世界發光發熱，請文化部持續加強推廣台灣文學，盤點現行的文學支持政策，強化對文學出版業的獎勵、培育以及推廣機制，也可以評估如何來提高國際競賽獲獎的獎勵金，給予創作者、譯者以及出版社，更多實質的支持以及鼓勵。