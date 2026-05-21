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國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲日前舉辦造勢活動，台北市長蔣萬安到場站台，讓支持者都熱血沸騰，蔣萬安還說吳宗憲「有女兒」就贏他。對此，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳表示，那他更強，因為他有2個女兒。而針對選情，資深媒體人黃暐瀚昨（21）日指出，根據坊間多份民調結果分析，林國漳有信心拿下宜蘭縣，讓藍天變綠地。年底即將九合一大選，林國漳昨上《下班瀚你聊》表示，不擔心蔣萬安壓陣宜蘭幫吳宗憲輔選，更樂見鄭麗文、傅崐萁來宜蘭幫吳宗憲站台。至於蔣萬安稱讚吳宗憲有2點比他強，一是有女兒，二是有勇氣，若以此標準，林國漳表示自己更強！因為他有2個女兒，而且更早願意接受大選挑戰（宜蘭現在是藍營執政）。針對選情，節目主持人黃暐瀚則指出，目前坊間所見3份民調，分別為《TVBS》、《美麗島電子報》、藍白初選，結果都是林國漳贏，而林國漳是宜蘭市出生長大，在地的宜蘭人，回故鄉當律師、當老師已經整整30年，自認人脈當然會比吳宗憲更綿密、和地方關係更深。從民調分析，藍白合並非「1+1=2」，上次投給林姿妙的藍營支持者，大約有 25% 打算轉投林國漳，也因此林國漳對年底選舉有信心一定會贏。