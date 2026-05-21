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台中一名50歲的科技主管林先生，平時工作拼命、自認身體強壯。過去五個月來，他頻繁出現胸悶、心絞痛等症狀，原以為只是胃食道逆流或過勞，不料上個月在妻子的建議下安排生日健檢，竟發現體內藏了兩顆「未爆彈」：右冠狀動脈極度嚴重狹窄、左前降支動脈也有70%阻塞。所幸經亞洲大學附屬醫院醫療團隊緊急置放3支塗藥支架後，順利打通血管，讓他開心直呼是「最棒的重生禮物」。林先生表示，他每年生日都會定期安排健康檢查，兩年前還特別加選心臟血管攝影，當時報告顯示右冠狀動脈十分通暢，讓他信心十足。然而，大約從五個月前開始，他發現只要走快一點、爬兩三層樓梯，甚至開會坐比較久，胸口就會出現緊縮感，彷彿被隱形繩子勒住，有時還伴隨冒冷汗與左肩痠痛，甚至每天凌晨都會被心絞痛驚醒。起初，林先生以為只是工作太累或胃食道逆流發作，每次發作便嘗試全身用力伸展、來回踱步或蹲下休息，見症狀稍緩解便不以為意，直到妻子極力勸說再度健檢，才揪出背後的致命病因。亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，透過注射顯影劑的心臟血管斷層掃描攝影發現，患者的右冠狀動脈極度嚴重狹窄，血流幾乎無法通過；左前降支動脈也有70%比例阻塞。王宇澄形容：「這等於三條高速公路中，有兩條已經坍方無法通行」，雖然體內有部分「側支循環」發揮救援作用，但仍隨時可能引發急性心肌梗塞甚至猝死。經醫療團隊評估後，緊急實施心導管手術，在林先生的右冠狀動脈與左前降支動脈，分別精準置放2支與1支塗藥心臟支架。血管打通的那一瞬間，林先生透露，壓在胸口五個月的大石頭瞬間消失，呼吸變得前所未有的順暢。王宇澄主任提醒，心臟冠狀動脈在短短兩年內從通暢變為嚴重阻塞的情形頗為罕見，推測可能與粥狀斑塊破裂及血栓形成有關。此外，長期心理壓力、情緒波動與過勞，都會導致血壓升高、心跳加快，進而增加斑塊破裂的風險。由於阻塞初期多以胸悶、喘不過氣、容易疲勞等非典型症狀表現，特別是有抽菸習慣、三高病史、家族心血管病史的民眾更是高危險群。王宇澄強調，若出現持續性胸部不適，切勿自行當成腸胃道問題處理；若已置放支架，務必嚴格遵照醫囑服用抗血小板藥物，千萬不可自行停藥，以免導致支架急性阻塞而釀成憾事。