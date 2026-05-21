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▲STAYC台北演唱會座位圖、福利表。（圖／遠雄創藝）

韓國人氣女團STAYC自2020年憑藉出道曲〈SO BAD〉一鳴驚人，迅速打開知名度，曾在2025年帶著巡演來到台北，當時火熱反應至今仍令粉絲難忘。相隔不到1年，她們宣布10月11日將攜全新巡演《STAY CLOSER》再來台於TICC開唱，票價總計7800元、5800元、4800元、3800元、2800元，5月30日中午12點於KKTIX開賣。STAYC全新FANCON巡演《STAY CLOSER》預計在10月11日於台北國際會議中心（TICC）舉行，她們保證屆時會有多樣化的舞台表演、談話環節與互動活動，與粉絲更加貼近交流。這次票價分為VIP坐席7800元、5800元、4800元、3800元、2800元，各票價皆有相對應福利抽獎活動，購買最貴者，享有Sound Check、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得、1對1隨機成員合照、6位成員對15人團體合照、歡送會、全場印刷簽名海報等7種福利。STAYC出道前就以「全員主唱、全員C位、全員外貌擔當」的超強配置打開話題，6位成員勢銀、J、蒔恩、秀珉、YOON、ISA各自擁有亮眼外貌、穩定唱功與舞台魅力，被看好是兼具顏值、實力與個人特色的女團。不同於一般團體會明確劃分主唱、門面或主舞定位，STAYC每位成員都能獨當一面，整體實力平均又有記憶點，也讓她們在競爭激烈的K-POP市場中闖出鮮明風格。STAYC近期透過全新FANCON巡演《STAY CLOSER》與粉絲見面，同步啟動6月回歸計畫，她們過去憑藉〈SO BAD〉、〈ASAP〉、〈RUN2U〉、〈Teddy Bear〉、〈Bubble〉等歌曲累積高人氣，不只每次回歸都展現不同概念與風格，也以穩定Live實力、高完成度舞台被封為「全員主唱級女團」。如今即將再次登上台北國際會議中心開唱，也讓粉絲更加期待她們這次會帶來什麼全新驚喜。演出時間： 2026年10月11日（日）17:00演出地點：台北國際會議中心（TICC)演出票價：7800元、5800元、4800元、3800元、2800元售票時間：2026年5月30日（六）12:00售票網頁：KKTIX粉絲福利：Sound Check、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得、1:1隨機成員合照、6:15團體合照、歡送會、全場印刷簽名海報