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徐旭東復原良好 接班有完善治理程序免擔心

裕民航運今（21）日召開115年度股東常會，董事長徐旭東不克出席，由副董事長、長子徐國安再度代理主持股東常會，會中通過114年度財務報表及盈餘分配等各項議案。徐國安在會後座談中表示，「父親身體狀況逐漸好轉」，也笑稱沒有爸爸不給兒子壓力，自己確實感受到壓力增加。裕民航運運力合計84艘，總載重噸位近1,000萬噸，同時在新加坡及香港、廈門等地設有子公司，國內則有綠能運輸的子公司裕民風能。股東會並通過每股配發現金股利2.8元，持續落實穩健高配息政策，以實際回饋股東支持。114年度裕民營收達155.66億元，營業淨利37.04億元，稅後純益36.4億元，每股稅後盈餘（EPS）4.31元。截至今年第一季止，裕民累計未分配盈餘及法定盈餘公積合計215.51億元，折合每股可分配盈餘約25.5元。此外，第一季營收38.92億元，稅後淨利達9.88億元，較去年同期大幅成長逾3倍。針對外界高度關注的集團接班佈局與徐旭東的身體狀況，徐國安說，董事長目前復原狀況良好，已增加進辦公室的頻率，並持續透過視訊會議督導公司營運。至於接班問題，他強調，整個遠東集團有超過70年歷史，而不可否認董事長年事已高，公司是轉型必經過程，並且有完善治理程序，以及有強大管理團隊，外界不用擔心。接任副董事長職務逾三年，徐國安也分享自身經驗。他表示，期間歷經貿易戰、疫情及地緣政治等快速變動的外部衝擊，這些挑戰大幅加速了他在危機處理上的成熟度，使其能以更沉穩的態度應對市場波動，未來將持續協助裕民在變局中穩健成長。