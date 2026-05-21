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食蟻獸「黑妞」逃家！台北市立動物園急發協尋

▲「黑妞」18日晚間離開戶外活動場後失去蹤影，園方推測可能是香蕉樹斷裂形成逃脫通道。（圖／台北市立動物園提供）

12歲「黑妞」個性敏感又膽小！民眾若遇到勿自行捕捉

▲由於「黑妞」已接近12歲，且對人沒有攻擊性，動物園呼籲民眾若發現牠，切勿追趕或捕捉，應立即通報。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園派65人地毯式搜索無果！盼黑妞快回家

▲同樣位於雨林動物區的黑冠松鼠猴家族，今天甚至一度跳出戶外活動場探險，最後又循原路返回。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園近日緊急尋找失聯的小食蟻獸「黑妞」，消息曝光後引發大批網友關注。監視器顯示，「黑妞」18日晚間離開戶外活動場後失去蹤影，園方推測可能是香蕉樹斷裂形成逃脫通道。由於「黑妞」已接近12歲，且對人沒有攻擊性，動物園呼籲民眾若發現牠，切勿追趕或捕捉，應立即通報。園方目前已擴大周邊搜索範圍，持續調閱監視器與架設陷阱，希望牠能早日「回家」。台北市立動物園罕見發布動物協尋公告，主角是園內近11歲10個月大的雌性小食蟻獸「黑妞」。園方表示，保育員19日上午發現「黑妞」沒有出現在室內或戶外活動場，緊急調閱監視器後，才發現牠早在18日傍晚就已離開原本活動範圍，目前仍未尋獲。從監視畫面可見，「黑妞」18日下午6時15分先從室內活動空間進入戶外活動場，接著在晚間6時55分，被拍到經過遊客步道旁的鳳梨科植物區，之後便消失蹤影。由於失聯情況相當少見，也讓園方立刻啟動大規模搜尋行動。動物園說明，為了讓動物擁有更貼近野外的生活環境，園區戶外活動場通常會種植大量植物，不只提供遮蔭與調節溫度，也能讓動物有更多攀爬與活動空間。不過園方檢視現場後推測，「黑妞」疑似攀爬香蕉樹時，導致樹木斷裂，意外形成通往活動場旁仿岩區的「逃脫通道」，才得以離開原本區域。園方透露，小食蟻獸在野外平均壽命約9至10歲，而「黑妞」已接近12歲，算是高齡個體。牠體長約50至60公分，全身毛色以奶油黃色為主，尾巴後半段幾乎裸露，且具有抓握能力。保育員表示，「黑妞」平常個性敏感又膽小，對人並不具攻擊性，因此民眾若在園區步道或鄰近山區發現牠，不需要過度驚慌。動物園也提醒，若真的遇見「黑妞」，務必要保持距離，切勿驚擾、追逐或試圖自行捕捉，否則牠可能因受驚而躲進更高、更隱密的樹叢中，增加救援難度。民眾若有發現蹤跡，可立即通知現場工作人員，或撥打通報專線（02）2938-2300分機630，由專業人員到場處理。由於小食蟻獸屬夜行性動物，白天多半躲藏在樹叢或陰暗空間休息，也讓搜尋工作更加困難。園方表示，截至昨日已投入約65人次進行地毯式搜索，範圍涵蓋環園步道、主軸步道、熱帶雨林區周邊、往昆蟲館沿線、大貓熊館旁山區，以及沙澳動物區等地。除了人力搜尋外，園方也緊急在熱帶雨林區周邊增設6台自動相機與4組誘捕籠，同步加強監視器調閱與巡查，希望能盡快掌握「黑妞」行蹤。動物園也提到，同樣位於雨林動物區的黑冠松鼠猴家族，今天甚至一度跳出戶外活動場探險，最後又循原路返回，園方也幽默表示，希望「黑妞」能像松鼠猴一樣，早日自己平安歸隊。