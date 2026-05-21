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詐騙手法層出不窮，現在竟然連「AI」都成了吃霸王餐的工具？馬來西亞吉隆坡一家披薩店日前遭顧客投訴「送來的披薩完全是生的」，甚至威脅不全額退款就刷退。老闆查證後發現，顧客所謂「證據照片」竟然是AI「照騙」。位於吉隆坡的一家披薩店「Tonda Pizza Romana」日前收到外送平台GrabFood的一份投訴。顧客聲稱自己收到的披薩是生的，並強硬表示：「我會附上照片作為證據。我要求全額退款。如果不全額退款，我會直接聯絡銀行進行爭議帳款扣回。」35歲的老闆Alan Goh打開顧客附上的「證據照片」一看，當場傻眼。照片中的披薩，從餅皮、起司到配料，居然真的呈現「完全未烘烤」的粉嫩生麵糰狀態。老闆表示：「把生麵團和配料裝進盒子裡寄給顧客，對我們來說既不可能又麻煩。」老闆查詢訂單紀錄後發現，這是16日午夜前後的唯一訂單。對方點的是一份12英寸的豬肉香腸披薩，搭配布拉塔奶酪，價格為90元馬來西亞令吉（約新台幣620元）。隨後，老闆調出監視器畫面，發現員工完全按照正常烹飪流程操作，最後裝入盒中的披薩也很正常。既然食物出餐時是完美的，那客人手上的「生披薩照片」到底是哪來的？疑惑的同時，老闆拍了一張烤得恰到好處的披薩照片，然後請AI把它變成生的。沒想到，AI 跑出來的畫面，真的將「熟披薩」變「生披薩」。老闆表示，他不是唯一一位受害者。他指出，其他餐廳老闆也有類似經驗。他透露：「一位朋友告訴我，有位顧客點了雞飯，但要求雞肉單獨盛放。食物送來後，他們拍了一張只有米飯的照片，就拿到了全額退款。」披薩店老闆表示，已經向GrabFood反應，並提供了所有必要的證據，現在正在等待平台回應。但他也提到，自己不怪罪平台，「他們也是受害者。我相信他們和我們一樣，對這種詐騙手法也是新手」。不過，他也擔心，若這種詐騙手段成為常態，自己無法承受這樣的收入損失。因此，他希望外送平台能夠找到應對這些詐騙的方法。