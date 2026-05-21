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▲高雄日航酒店宣布「東港黑鮪魚祭」再度回歸，從東港直送185公斤頂級黑鮪魚，各餐廳主廚們今天合作上演解體秀。（圖／高雄日航酒店提供）

6月6日還將加場黑鮪魚解體秀

▲日本料理飛翔和食限定套餐，以東港黑鮪魚大腹、中腹與時令刺身，壓軸現場演出烤鮪魚頭釜飯。（圖／高雄日航酒店提供）

饗賓三品牌推「黑鮪魚祭」 生魚片、握壽司吃到飽

▲饗賓集團三品牌推「黑鮪魚祭」，黑鮪魚 生魚片、握壽司吃到飽。（圖／饗賓集團提供）

高雄日航酒店宣布，今年「東港黑鮪魚祭」再度回歸，今（21）日開幕首日於SERENA全日餐廳東港直送185公斤頂級黑鮪魚，由前日本駐台官邸主廚、日本料理「飛翔」總料理長長瀨剛，攜手南台灣首位日籍女性壽司料理長西村德子聯手操刀「東港黑鮪魚解體秀」，飯店內各家餐廳都將吃得到此「海中和牛」之美味，像是自助餐廳「SERENA全日餐廳」就設計多款黑鮪魚限定料理，包含鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨、鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等都可吃到飽，最低每位平日價1280元+10％起。位居「東港三寶」之首的東港黑鮪魚，每年4月至6月隨黑潮洄游，正值屏東黑鮪魚觀光季最精華的產季。高雄日航酒店特別於SERENA全日餐廳舉辦「東港黑鮪魚解體秀」，今（21）日吸引近200名賓客共同見證這場震撼旬味盛典。高雄日航酒店更宣布將於高雄日航酒店「東港鮪魚祭」即日起至6月30日，多家餐廳齊推黑鮪魚料理，其中SERENA全日餐廳設計了鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨，以及道地的東港鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等，多重美味無限量供應，成人每位平日1280元+10%、假日1480元+10%（午晚餐同價）。另外，日本料理「飛翔」也有壽司限定午間套餐，以箱壽司揭開序幕，搭配季節漁獲壽司、酒蒸鮑魚，以及西村料理長特製奶油起司搭配東港黑鮪魚，綿密絲滑的奶油起司與入口即化的黑鮪魚完美融合，並獻上東港黑鮪魚赤身、中腹、大腹握壽司等；晚間套餐更加入蔥鮪魚湯物，套餐售價2,888元至3,888元。此外，桃泉中餐廳、咖啡廳與天空酒吧，亦推出多款鮪魚菜餚，活動期間咖啡廳更祭出加購指定飲品，享85折優惠。另外，饗賓集團也宣布，旗下三個Buffet品牌包含「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」及「URBAN PARADISE」，將於5月25日起至6月7日止，限時呈獻「黑鮪魚祭」。菜色包含「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」，平日晚餐、假日午、晚餐供應。精選油脂豐潤的中腹部位，以特製比例的薄鹽醬油、味醂與香油為基底，拌入親手細切的蒜丁與白芝麻醃製，生魚片並以噴槍炙燒，最後刷上醬汁等，香爽宜人。另還有「現流黑鮪生魚片」，同樣展現「海中和牛」美譽的黑鮪魚之鮮味。