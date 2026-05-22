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▲《葬送的芙莉蓮》台語版5月2日開播，每周六晚間10點更新集數。（圖／公視台語台提供）

台語版經典橋段瘋傳 眾讚「像在上台語課」

《葬送的芙莉蓮》日前由公共電視台製作「台語版本」，5月2日開播後在各大社群掀起熱議，雖然台詞眾多，且不乏艱澀詞彙，但台灣聲優們卻能用非常本土的方式完整詮釋，讓人每周都有「學到新台語」的感受，重溫《葬送的芙莉蓮》劇情之餘，又多了新的體驗。《葬送的芙莉蓮》透過魔法世界、勇者欣梅爾與芙莉蓮的回憶、費倫和修塔爾克的互動在全球掀起熱潮，第二季動畫10集已經播畢；公視今年初釋出消息，將製作《葬送的芙莉蓮》台語版，並從5月2日起，每周六晚間更新集數。《葬送的芙莉蓮》台語版開播後，包括 Threads 等多個社群平台都有粉絲定期分享片段，其中像是「芙莉蓮在牢房對決魔族」、「芙莉蓮難得早起」、「修塔爾克初登場」等經典橋段，台灣聲優都將情緒、文字完整表達，專業又帶點可愛俏皮的配音，讓粉絲大讚「改的太好了」、「還以為是惡搞、結果認真在教台語。」事實上，《葬送的芙莉蓮》並非第一部在台灣被改編為台語版的動畫，過去公視台語台也曾推出《間諜家家酒》、《怪醫黑傑克》、《藍色小精靈》等台語重製版，希望透過熱門動畫搭配台語，來推廣母語文化。此次《葬送的芙莉蓮》台語版，主角「芙莉蓮」由台灣知名女聲優傅暐霖老師擔綱，「費倫」則由穆宣名擔任，「修塔爾克」和「勇者欣梅爾」則同由江志倫配音。