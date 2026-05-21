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股東團體批評暫時協議違法的理由

股東團體揚言將發起法律行動

韓國三星電子工會原訂今（21）日發動全面罷工，不過勞資雙方在最後關頭達成暫時協議，工會全體成員將於22日至27就暫時協議進行表決，若暫時協議受到公會全體成員認可，勞資衝突可望降溫。然而，有三星股東團體主張，稱這份勞資雙方達成的暫時協議內容「違法」，預告將採取法律行動，讓三星的勞資角力再生變數。根據《韓聯社》報導，三星股東團體「韓國股東運動本部」表示，「暫時協議以稅前營業利益12％計算並連動、分配績效獎金屬於違法，若未經股東大會決議程序，在法律上即屬無效」。根據目前外界掌握的內容，三星勞資雙方達成的這份暫時協議，在保留現有激勵制度（OPI）的同時，為DS部門（掌管半導體零件）設立相當於業績收益10.5％的特殊管理績效獎金。韓國股東運動本部認為，營業利益應先扣除公司稅等稅金後，才能成為分配對象，若在徵稅前計算績效獎金，等同規避國家的課稅權。其次，即使是稅後盈餘，也不能未經法規規定的「可分配盈餘計算程序」，就任意將資金流向公司外部。最後，韓國股東運動本部主張，可分配盈餘的分配權應屬於承擔風險與損失進行投資的股東，因此績效獎金如何發放應經由股東大會決議後才能確定。韓國股東運動本部揚言，若工會成員同意接受這份「違法」的暫時性協議，他們將向法院提起停止效力假處分與確認無效訴訟，並對其提出損害賠償訴訟。韓國股東運動本部還表示，從即日起將動員全國股東集結，以作為制衡工會的力量。韓國股東運動本部要求工會撤回並承諾不再發動罷工，同時批評任何以稅前營業利益作為績效獎金發放基準的要求都屬違法，「提出這種主張的工會，將與我們股東團體正面對抗」。另一個股東團體「三星電子股東行動實踐本部」，今日則是要求政界盡快立法，有限度地禁止此類可能「禍及全國」的罷工行動。他們同時對政府喊話，稱若最後勞資談判又破裂，政府應直接啟動緊急調解權中止罷工。