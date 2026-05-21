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因應少子化，總統賴清德昨日宣布推動「0到18歲成長基金」，規劃未來每名0至18歲兒少，每月可領5千元成長津貼，行政院最快下周拍板，不過，相關政策也被質疑是大撒幣。對此，行政院發言人李慧芝今（21）日指出，少子化是全球趨勢，台灣與世界面臨相同挑戰，推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資。賴清德昨在就職兩周年談話，加碼提出0到18歲每人每月5千元的「成長津貼」，行政院長卓榮泰表示，預計明年起實施。行政院今日舉行院會後記者會，媒體關切政策規劃。李慧芝回應，賴清德公布的台灣人口對策新戰略，是對國家人口結構改變的全盤考慮，政院會持續研議相關內容，適時向國人說明，至於是否要強制存入、帳戶如何設置，相關細節、涉及的修法範圍及預算規模，最快下周向國人報告，希望立法院支持。至於被質疑是「撒幣」政策，李慧芝說，少子化是全球趨勢，多數歐美國家總生育率也持續下降，全世界跟台灣都面對相同挑戰，因此才會提出台灣人口對策新戰略，背後經過長時間規劃與盤整，從生育、養育到教育三個階段，打造0到18歲全程支持的完整方案，同時做好完整財政評估，兼顧財政紀律、世代公平及國家永續發展。李慧芝表示，0到18歲成長津貼只是其中一項措施，另包括育兒支持、教育協助、友善職場等，目標是減輕家庭負擔，讓年輕人敢生、更安心來養；至於財源部分，他說，這幾年在國人共同努力之下，台灣經濟表現亮眼，而經濟果實不只是全民共享，應拿來投資下一代。李慧芝強調，推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資，希望在照顧孩子的同時，也可以減輕家長，甚至是整個三代家庭的壓力，支持照顧者。