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中國與日本關係緊張，連帶影響觀光，日本政府觀光局（JNTO）20日公布數據，今年4月中國訪日遊客人數連續五個月下降，降至33.1萬人次，較去年同期大減近6成。但日本同月接待的外國觀光客達369.22萬人次，日本國家旅遊局（JNTO）數據指出，今年4月中國訪日遊客人數，降至33.1萬人次，較去年同期大減57.4%，已連續五個月下降。今年1至4月中國訪日遊客總人數，降至140.4萬人次，較去年同期的313萬人次大減55.1%。日本今年1至4月累計接待的外國觀光客總人數超過1400萬人次，也是連續第2年同期超過1400萬人次。4月份包括韓國、台灣、越南、法國等9國前往日本的遊客數量，均創下同期歷史新高。其中，法國遊客數量更創下單月歷史新高。JNTO分析，由於復活節假期，赴日旅遊需求在3月下旬至4月初較為分散，但隨著日本櫻花季的到來，來自韓國、越南等東亞及東南亞國家，以及歐洲、美洲和澳洲的外國遊客數量均大幅增加。此外， 受中東局勢動盪導致航班停飛和機票上漲等原因影響，4月訪日外國人較去年同期減少5.5%。4月來自英國人次年減13.8%，以歐洲為中心呈現下滑的國家較多；來自中東地區人次則減少21.4%。自去年11月日本首相高市早苗在國會答詢時發表「台灣有事」説後，中日關係降至冰點，中方也祭出抵制赴日旅遊的反制措施，包括國營航空大砍赴日航班、旅行社停止赴日旅遊團等，導致中國赴日遊客大幅減少。