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▲金世義在昨日被檢方申請羈押。（圖／翻攝自YouTube@HOVERLAB2018）

韓國男星金秀賢因被YouTube頻道《橫豎研究所》，爆料在已故女星金賽綸未成年時，就與對方交往、發生關係甚至劈腿，還在金賽綸酒駕後陷入低潮、無工作期間追討賠償金等。多個爆料導致金秀賢形象暴跌，代言廣告陸續也解約。不料近日事件似乎迎來反轉，昨（20）日首爾中央地方檢察廳宣布，《橫豎研究所》代表金世義因涉嫌散播虛假謠言，將他以《名譽毀損罪》等向法院申請羈押。根據韓媒《朝鮮日報》報導，金世義在金賽綸過世後，透過YouTube頻道《橫豎研究所》散布有關金秀賢的爭議言論。而昨日，首爾中央地方檢察廳針對他涉嫌散播虛假謠言，以《名譽毀損罪》等起訴金世義，並申請拘捕令，預計在26日上午10點30分於首爾中央地方法院進行審問，到時會決定是否實施羈押拘留。而在今日，韓媒《中央日報》也掌握了首爾江南警察廳的申請書內容，警方指出金世義在知道金秀賢沒有跟未成年金賽綸交往的情況下，也以毀謗目的持續散播虛假謠言。除了金世義外，金賽綸家屬的律師也一起被立案，警方表示律師不僅向金世義提供資料，還將其放大，有組織性、計畫性地做出犯罪行為，因此將律師列為共犯。警方也透露：「將嫌疑人的律師列為共犯的案例非常罕見。」據悉，金世義從去年2月開始，透過《橫豎研究所》爆料金秀賢的相關事件，還在同年5月公開聲稱是金賽綸生前說話的錄音檔，當作證據指控金秀賢在她未成年時就已交往。金秀賢方反駁指出該檔案是AI造假，並向金世義提告，但國立科學搜查研究院則表示無法判定是否AI造假。而金世義遭檢方起訴後，也讓外界猜測事件是否會出現反轉。