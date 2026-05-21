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台中麻薏湯跟日治時期不同 農業部：正是品嘗的季節

台灣作家楊双子、譯者金翎翻譯的英文長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得年度國際文學大獎英國「布克國際獎」。而書中夏季限定古早味，「麻芛湯（麻薏湯）」是台灣的飲食文化記憶。農業部也分享，麻薏湯的背後其實與麻布袋、塑膠袋有著關聯。「『麻薏湯』是一種以黃麻的嫩葉煮成的湯」、「回台中以後，我想喝那個麻薏湯。」在楊双子的《臺灣漫遊錄》中，對於台灣飲食文化，包括瓜子、肉臊、蜜豆冰、菜尾湯等細緻描寫。農業部也藉此分享，書裡提到的麻薏湯，是在日治時期，麻布、麻繩的需求量大，因此種植非常多的黃麻。取完黃麻長纖維後，農民覺得嫩葉丟棄很可惜，便將其做成食物。農業部說，採摘下來的黃麻嫩芽經過反覆搓揉清洗，加入地瓜、魩仔魚烹煮，變成了苦甘消暑的飲品。但塑膠袋，便取代了麻布袋，導致黃麻產業沒落，但這項飲食文化卻留了下來。農業部也分享，1957年台中農事試驗場改良出「台中特一號」的新品種，是苦味較低、口感較甘甜的品種，又稱為「甜麻」。大家現在在台中喝到的麻薏湯，味道已經跟日治時期的不太一樣了。農業部表示，一如書中提到的「麻薏湯是夏季的菜色。」，現在正是品嘗麻薏湯的季節。「文化根植於土地，農作的養分長出文學的花。」農業部更再次感謝《臺灣漫遊錄》，書寫下專屬於的台灣的味覺跟文化，也讓全世界的讀者透過閱讀，在來到台灣之前，就能想像台灣在舌尖上的味道，想像這座島嶼的景色