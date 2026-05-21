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▲狄鶯（左）表示孫安佐（右）從國中時期就開始研究火焰裝置與相關器材，認為兒子非常有天分。（圖／翻攝自狄鶯FB）

孫安佐近日因自製「噴火槍」，涉犯槍砲、放火未遂等5罪遭聲押禁見。媽媽狄鶯先前在直播中淚崩為兒子喊冤，不僅大讚孫安佐是天才，還喊話：「中研院應該收他！」話題引起熱議；對此，中研院長廖俊智今（21）日首度回應，直言「火槍比較偏軍火方面，中研院不做這方面的研究。」狄鶯在孫安佐被聲押之前，透過直播為兒子抱不平，除了強調他不是壞孩子、沒有傷害任何人，還大讚是天才，還忍不住喊話：「中研院應該把他找去。」根據《鏡週刊》報導，中研院院長廖俊智今（21）日接受質詢時被問到此事，直言中研院對外徵才的條件寫得很清楚，「孫安佐的火槍比較偏軍火方面，而中研院不做這方面的研究」，認為這屬中科院的研究範圍，而非中研院。孫安佐因自製「噴火槍」引發軒然大波，如今遭到羈押禁見，爸爸孫鵬認為兒子大了、該自己面對；然而狄鶯日前卻在直播中替兒子喊冤，強調：「安佐真的不是壞孩子！」認為孫安佐在河堤上玩火槍並沒有傷害任何一個人，不懂為什麼有這麼多人要攻擊他。另外，狄鶯透露孫安佐從國中時期就開始研究火焰裝置與相關器材，認為兒子非常有天分，也具備強烈的研究精神，覺得中研院應該把他找去。此話一出火速引發兩派網友爭論，有人質疑狄鶯過度護航，但也有人逆風力挺，認為她說的有道理。