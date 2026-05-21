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一名年輕男子日前搭機時，主動讓出靠窗座位給身旁的阿伯，讓對方能夠在人生中第一次欣賞高空雲景，暖心舉動獲得網友讚賞。馬來西亞媒體《星洲日報》報道，一位網民於14日發文分享了自己的經驗。他表示，自己事前預定了靠窗的座位，但在得知身旁的阿伯第一次搭飛機後，便決定將座位讓給對方。下飛機前，阿伯向他道謝：「謝謝你，孩子，阿伯終於能從高處看雲了，以後也不知道還有沒有機會再搭。」這名網友表示：「突然間，靠窗似乎變得更有意義了。有些場景，對某些人來說意義非凡。」他也指出，自己不求任何回報，只希望有一天父母獨自在外時，也有人願意這樣善待他們。也有人分享自己曾經遇到類似的事情，指自己搭飛機從吉隆坡飛往吉蘭丹州首府哥打巴鲁（Kota Bharu）時，曾發現身旁的阿姨大約在十分鐘裡，一直默默地望著窗外。後來，她主動邀請對方交換座位，讓阿姨眼眶泛淚，並告訴她，這是她人生中第一次搭飛機。整個旅程，阿姨幾乎都一直在看窗外的風景。