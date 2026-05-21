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▲拉亞漢堡逾500家門市化身「勇者朝食補給站」，門市玻璃上貼著史萊姆海報非常吸睛。（圖／記者林若瑋攝）

挑戰「最沒食慾顏色」！藍色乳酸醬實測口感大反轉

▲「史萊姆炸雞芝加哥堡」視覺衝擊極大，許多人擔心是暗黑料理，實測真實口感意外鹹甜交織、微酸開胃。（圖／記者林若瑋攝）

開賣兩天現貨告急！熱銷餐盤搶空、寵物頭套倒數個位數

▲周邊實測！記者解任務成功，加購台灣限定「寵物頭套」，以及造型保溫袋。（圖／記者林若瑋攝）

藍色風暴「看的人多、敢點的人少」 店家驚曝：全衝著周邊來

▲拉亞漢堡攜手日本國民級 RPG《勇者鬥惡龍》，全台超過500家門市換上史萊姆主題。（圖／記者林若瑋攝）

▲拉亞漢堡攜手日本國民級 RPG《勇者鬥惡龍》，推出史來姆可頌。（圖／記者林若瑋攝）

連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」攜手日本國民級 RPG《勇者鬥惡龍》，推出期間限定企劃「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」，全台超過500家門市換上史萊姆主題。其中色彩極其鮮豔、亮藍色的「史萊姆醬」一曝光就被網友戲稱為「考驗勇者膽量的暗黑料理」。《NOWNEWS今日新聞》記者也實際前往門市開箱試吃，並為大家追蹤第一手周邊庫存戰報。在色彩心理學中，藍色向來被認為是「最能抑制人類食慾」的顏色，甚至會為了減肥將餐具換成藍色。然而，拉亞漢堡大膽挑戰市場禁忌，強勢推出「史萊姆香蕉千層蛋餅」與「史萊姆炸雞芝加哥堡」等品項，將亮藍色乳酸醬加入餐點，造成十分強烈的視覺衝擊感。許多人擔心藍色醬是否味道詭異，但記者實際品嚐後，發現口感並不突兀，亮藍色乳酸醬其實是類似可爾必思或優格的酸甜口味。店家表示「顏色真的很恐怖，大家都被藍色嚇到不敢點，但口味就是乳酸飲料。」在周邊庫存戰報方面，記者於聯名開賣兩天後實際走訪門市調查，店家表示目前加購價僅需20元、被媽媽網友瘋搶當國小餐袋的「史萊姆造型保溫袋」貨源還算充足。而全球僅在台灣獨家發售的「寵物頭套」，全店已宣告只剩下最後10個，而99元的「史萊姆經典餐盤」更是已經全數完售。店家解釋，因為每家分店當初向總部叫貨的數量不同，才會出現不同程度的缺貨災情，且老闆透露，總公司已經表達「寵物頭套不會再下單了，所以門市庫存賣完就沒了。」這場晨間冒險也出現有趣的「買櫝還珠」現象。店家向記者坦言，雖然餐點在社群上流量極高，但這抹亮藍色因為視覺效果太過震撼，實際上絕大多數的消費者都是為了周邊商品來店裡消費的，點餐時反而多選擇常規餐點來進行集點與加購，形成了「周邊搶破頭、藍色餐點大家卻在觀望」的有趣對比。如果不點藍色餐點又想搶到周邊，建議可以臨櫃或打電話向店家「先登記下訂」，或是利用拉亞「Laya NOW」App 選定附近門市，將欲加購的周邊先點選跳轉至購物車結帳頁面，藉此即時查閱附近店家的周邊存貨，甚至能搶先下單預約隔天的取餐訂單，免去現場排隊卻空手而回的風險。