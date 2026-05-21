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民進黨新竹縣長人選難產，黨內高層屬意由竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣，但傳出鄭朝方態度反覆，已讓黨內不耐煩，《鏡報》今（21）日更報導，綠營高層傳出私下已有盤算，若鄭朝方再不決定，就要找時代力量合作，禮讓布局新竹縣已久的的王婉諭參選。年底九合一大選，民進黨還剩新竹縣、澎湖縣的參選人未定，黨主席賴清德傳出曾親自徵詢鄭朝方意願，消息傳出也已有好一陣子，然而鄭朝方既想守住竹北，又想觀察藍營分裂情形，心意遲遲未決，導致黨內高層現傳出已開始失去耐心，更有消息傳出若鄭朝方再不決定，傾向禮讓王婉諭參選，而民進黨預計將於27日開會討論新竹縣、澎湖縣人選。「綠黃合」消息不是第一次傳出，2024年就曾傳出要禮讓王婉諭選立委，但當時遭到前黨團總召柯建銘大力反對。事實上，王婉諭也在新竹縣基層走動已久，她近日也證實目前正積極評估參選的可能，想為地方政治帶來改變。而綠營方面傳出，若新竹縣真的要禮讓王婉諭，也要看看地方議員參選人們能否接受，以及思考輔選策略。