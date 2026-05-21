我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿部寬（如圖）在33歲時參與演出台劇《菅芒花的春天》，和狄鶯有曖昧戲碼，熟男遇上美女，高顏值組合令觀眾至今回味無窮。（圖／翻攝自民視戲劇館@YouTube）

星二代孫安佐近日因涉持改造槍枝遭確定羈押禁見，再度引發輿論熱議，也讓媽媽狄鶯過去的輝煌演藝史被粉絲翻出。原來在孫安佐出生前，狄鶯曾與日本天王阿部寬同台飆戲；29年前改編自白冰冰故事的《菅芒花的春天》，劇中狄鶯、阿部寬的異國曖昧片段在網路瘋傳。當年狄鶯的清純可人，阿部寬的俊朗高大帥氣，讓觀眾全看傻，直呼：「這神仙顏值簡直不輸經典日本純愛劇。」《菅芒花的春天》是1997年播出的民視開台八點檔，共有60集，演員陣容集結了陳松勇、潘麗麗、王識賢、狄鶯等實力派明星。劇組砸下重金，邀請當時日本一線名模、正轉型演員的阿部寬客串，在劇中阿部寬飾演咖啡廳老闆遠山先生，是劇中狄鶯遭遇困難時能談心的好友。當年的狄鶯正值顏值巔峰，一雙靈動大眼加上清麗脫俗的氣質，同框身高189公分、五官深邃的阿部寬，兩人超高顏值的化學反應，有一種異國戀的宿命氛圍感。兩人相遇的場面發生在第47集，當狄鶯推開咖啡廳大門，走到吧台坐下來時，阿部寬像是被電到一樣，紳士地為她倒水、詢問她叫什麼名字，當狄鶯介紹她的劇中角色名「白冰冰」時，阿部寬也誇獎這是一個好名字，立馬特調了一杯給冰冰的專屬咖啡，狄鶯回應很好喝「歐伊系」，阿部寬馬上撩她：「這樣你下次就不會去別家了。」短短2分多鐘的戲碼，令觀眾回味無窮，可以反覆觀看。《菅芒花的春天》故事改編自綜藝大姐大白冰冰的個人自傳故事，劇情描述白冰冰（狄鶯 飾）出生於基隆礦區的貧困家庭，童年撿煤渣邊照顧弟妹，為了家計被迫賣掉基隆女中入學資格。她輾轉當過女工、護士，半工半讀完成學業，後來以歌唱天賦，從康樂隊一路唱進大歌廳。後來她被日本星探相中，成為松竹映画培植的新星，卻在事業上升期，遇人不淑嫁給了風流多金的日本漫畫家兼電影公司老闆尾原一騎，遭遇背叛後，挺著7個月孕肚逃回台灣重新奮鬥。劇中白冰冰在日本期間，每當生活中遭遇挫折、感到孤單無助時，遠山先生咖啡店成為了她的避風港。他熱情地招待女主角、傾聽她吐露心聲與艱辛，還會親切地以日本槍稱呼她「冰冰」，為她提供了一處心靈避風港。