我是廣告 請繼續往下閱讀

擎天崗野戰情侶終於到案！身分曝光認了後悔：不知有鏡頭在拍

但強調絕非故意在鏡頭前做出相關舉動、公然猥褻，只是一時興起，以為深夜昏暗沒有人看到，完全不知道有「鏡頭君」在拍攝。

對一時衝動行為感到非常後悔。

▲據了解，17日男方和女友先後低調前往士林分局報到，坦承就是影片中的主角，但強調絕非故意在鏡頭前做出相關舉動、公然猥褻，對行為感到非常後悔。（圖/Threads）

擎天崗野戰依「公然猥褻罪嫌」偵辦！陽管處呼籲民眾造訪3原則

警方訊後將2人依妨害風化罪嫌函送士林地檢署偵辦

▲陽管處呼籲廣大民眾，夜間造訪擎天崗時請保持輕聲細語、關閉不必要之強光源，並帶走隨身垃圾。（圖/YT@陽明山國家管理處）

夜間造訪擎天崗時請保持輕聲細語、關閉不必要之強光源，並帶走隨身垃圾

台北市陽明山擎天崗日前發生「野戰直播」事件，一對情侶忘情激戰全部被陽明山國家公園管理處鏡頭君拍下全程直播，引起社會討論，警方獲報之後透過車牌鎖定23歲高姓男子，通知到案卻未果。最新消息指出，2人已經在17日前往士林分局做完筆錄，訊後依照《刑法》妨害風化罪嫌，移送士林地檢署偵辦。本次案件發生在5月15日凌晨，一對情侶半夜衝上擎天崗約會，結果乾柴燒成烈火，在擎天崗一處草原休息區野外激戰，結果全程被陽明山國家公園的鏡頭君拍下直播，瞬間引爆社群討論，後續更有許多人上山朝聖。警方獲報後掌握23歲男方身分，隨即通知到案說明，男方原本表示會向公司請假前往警局製作筆錄，但當日情侶並未現身。據了解，17日男方和女友先後低調前往士林分局報到，坦承就是影片中的主角，據悉，2人都是上班族，對於事件曝光引起軒然大波也感到很震驚，至於野戰直播後隔天，現場除了有保險套垃圾以及不明白色粉末袋，警方到場勘查時，清潔人員已完成清理，鑑識人員並未發現相關可疑物品，也未查得其他具體事證，因此並未對2人採集檢體。，由於本案除涉及妨害風化外，也有性影像外流、妨害性隱私等疑慮，後續將由婦幼專組檢察官偵辦。另外，由於事件發酵導致有許多人夜間衝到擎天崗朝聖，陽明山國家公園管理處也發聲表示，部分遊客於夜間在現場集結並播放音樂、使用強光手電筒任意照射，甚至違規吸菸，這些不當行為已造成不少環境衝擊，如現場草坪遭過度踐踏而枯黃裸露，及夜間手電筒光害干擾擎天崗草原野生動物的夜間棲息與自然生態。陽管處呼籲廣大民眾，，親近自然之餘，請還給野生動物應有的棲息空間，並體恤在地居民的居住權益，共同守護這片珍貴自然資源的夜空與寧靜。