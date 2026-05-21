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打開阻礙斗六的無形圍牆 張嘉郡力爭鐵路高架化

縣議會自籌款提高至42億元 張麗善：安全無價

國民黨立委張嘉郡今（21）日率立法院交通委員會到雲林考察斗六鐵路高架化工程，交通部長陳世凱親自南下會勘。張嘉郡與雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵在會中疾呼，希望行政院能儘速完成核定，並以最快速度落實這項雲林鄉親期盼30年的重大建設，確保斗六人的安全與促進經濟發展的雙贏局面，奠定斗六未來50年甚至100年的發展。針對斗六鐵路高架化工程，陳世凱在會中表示，這項工程的價值性相當高，6.5公里的高架化路段可以解決多個地下道、平交道、陸橋，交通部會來努力。張嘉郡則表示，從去年上任立委以來，爭取斗六鐵路高架化始終是她的首要任務，前年六月她邀集鐵道局、臺鐵與縣府至斗六實地會勘，針對3大技術難關進行協調，後續也在總質詢時向行政院長卓院榮泰與交通部長陳世凱提出數據，證明斗六鐵路高架化並沒有技術上的問題。張嘉郡表示，她過去在爭取高鐵設站時，與交通部有很多互動經驗，也協助她這次與交通部共同解決難關，她認為，如果這項工程可以提早完工，儘早打開這道阻礙斗六發展的無形圍牆，對斗六市的發展影響非常重大，奠定斗六未來50年甚至100年的發展。張嘉郡表示，這段過程中，立法院長韓國瑜、立委丁學忠、許宇甄都非常關心與協助推進此案的進度，也感謝中央與地方的齊心合作，很高興在4月底交通部通過可行性評估，讓這項重大工程邁出一大步。張麗善表示，她感謝雲林縣議會在2020年通過27億元自籌款，拿到第一張門票，但隨著物價波動與財力等級提高，自籌款提高至42億元，但她認為這是為雲林與斗六買安全與尊嚴，保護用路人的安全是無價。張嘉郡今日帶領立法院交通委員會到雲林考察斗六鐵路高架化工程，包括交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇親赴雲林，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵與地方民代與會，共同關心此案進度。