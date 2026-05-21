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▲陽明山擎天崗情侶野戰爆紅，隔天還有新人隔天穿著婚紗、西裝到場拍攝「致敬版婚紗照」。（圖／翻攝自YT「陽明山國家公園管理處INFO」）

▲陽明山擎天崗本月15日清晨爆出即時影像監視器全程拍下情侶「野戰」畫面。（圖／翻攝自YT「陽明山國家公園管理處INFO」）

陽明山國家公園擎天崗近日因即時影像監視器，錄下大學生情侶野戰畫面並全程直播引發熱議，並且不少遊客專挑半夜上山朝聖，導致草坪過度踐踏，甚至出現噪音、光害等，造成環境衝擊。並且呼籲民眾守護珍貴自然資源的夜空與寧靜。陽明山國家公園管理處表示，擎天崗等景點設置即時影像設備主要目的為生態保育、科學研究、安全管理，以及讓遊客在出發前能透過即時影像了解現場天候狀況。陽管處無奈表示，近來因擎天崗即時影像情侶事件，部分民眾不當運用其直播功能，導致前往擎天崗的遊客量增加，尤其是在夜間特別明顯，部分遊客於夜間在現場集結並播放音樂、使用強光手電筒任意照射，甚至違規吸菸，這些不當行為已造成不少環境衝擊，如現場草坪遭過度踐踏而枯黃裸露，及夜間手電筒光害干擾擎天崗草原野生動物的夜間棲息與自然生態；此外，深夜湧入車潮造成的噪音更讓菁山路101巷沿線居民不堪其擾，嚴重衝擊夜間睡眠品質。陽管處強調，國家公園的優美環境與自然資源需要大眾共同珍視，為維護自然生態與安寧，已派員加強巡查與宣導，夜間已由內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊加強夜間巡邏與勸導，如有違規吸菸、亂丟垃圾及播放鳴器等違反「國家公園法」等相關規定行為，將依法進行取締。陽管處最後呼籲廣大民眾，夜間造訪擎天崗時請保持輕聲細語、關閉不必要之強光源，並帶走隨身垃圾，親近自然之餘，請還給野生動物應有的棲息空間，並體恤在地居民的居住權益，共同守護這片珍貴自然資源的夜空與寧靜。回顧整起事件，陽明山擎天崗本月15日清晨爆出即時影像監視器全程拍下情侶「野戰」畫面，引發網路熱議。事後更有網友前往現場查看，發現疑似為當事人留下的保險套包裝。事件在社群持續發酵後，轄區士林警方認定2人行為涉嫌違反《刑法》公然猥褻罪，隨即調閱監視器畫面並鎖定車牌。涉案男女最終於17日下午主動到案說明，警方訊後依公然猥褻罪嫌函送士林地檢署偵辦。