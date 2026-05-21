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美國總統川普再度指控，台灣「偷走」美國半導體技術，聯電創辦人曹興誠則強調川普所言「絕非事實」，呼籲台灣不該繼續挨罵，行政院、工研院與台積電應召開國際記者會，正國際視聽。對此，行政院今（21日）表示，台灣晶片是國內企業自主努力研發，沒有誰偷誰的狀況，對於相關的誤解，會持續對外溝通、說明。對於川普的指控，曹興誠昨透過臉書發文強力反擊，強調川普的說法「絕非事實」，並重砲痛批台灣政府與台積電至今未公開澄清，「失職失能極其嚴重」。他呼籲，台灣不該繼續挨罵，行政院、工研院與台積電應召開國際記者會，正國際視聽。對此，行政院發言人李慧芝受訪時表示，從去年到現在，不論是院長卓榮泰或副院長鄭麗君及經濟部長龔明鑫，都多次對外表明，台灣的晶片是國內企業自主努力研發，所以才能在全世界取得領先地位，「是長久的努力、累積，並沒有誰去偷誰的狀況」。李慧芝提到，卓榮泰、龔明鑫在立院備詢時多次說明，鄭麗君在跟美方進行關稅談判時也有多次說明，台灣的半導體產業是台灣數十年來發展出來的成果；他說，更何況院長也說過，全世界各國都會向台灣採購所需要的半導體晶片，若是透過不合法途徑的話，台灣不會有現在的競爭力與地位，「對於相關的誤解，我們會持續來溝通也會持續對外說明」。