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▲向佑慶祝生日，畫面上看來心情似乎不錯。（圖／摘自抖音）

▲向佐（左）和弟弟向佑（右）出身自影壇豪門，目前的發展卻大不同。（圖／翻攝自 IG@heungjacky)

香港電影大亨向華強的妻子「向太」陳嵐，曾狠批小兒子向佑的女友對他並沒幫助，雖然年紀比他大，但交往後他卻變得消極，更疏遠家人，氣到放話：「這種女人我不見也不認，你敢結婚我也不認。」外界以為向佑和媽媽關係破裂，但向佑近日開設抖音帳號，發出家人為他慶生的短片，還放上爸媽與哥哥向佐和他的開心合照，似有意扭轉外界的看法。相較於向佐，向佑鮮少在公眾面前亮相，大家對於他的認識也大都來自向太的言論。而向太對於他的「姐弟戀」並不接受，還砲轟他女友，表示這輩子都不會認她，外界才會好奇到底向佑是否和媽媽撕破臉，不過在他發出的慶生短片結尾，特別放上和爸媽、哥哥的合照，向太、向華強、向佐都露出笑容，彷彿有意在打臉「母子失和」的揣測。曾有傳向家的家族資產已超過2千億台幣，各方關心龐大的財產未來由誰掌管？向太認為向佑談戀愛之後，被女友影響，態度消極、缺乏動力，甚至開始疏遠家人，脾氣也變得暴躁，自然不可能把家產交到他們手上，倒是向佐的妻子郭碧婷，成了向家家族信託基金的管理者，地位穩固，深受向太信賴。向太稱自己看媳婦從來不在乎外貌與年齡，最重要的是她能否帶給另一半正向影響，向佑的女友過不了她這一關，但兒子畢竟是自己懷胎十月生下來，再失望也不可能放棄，向太仍是與老公、向佐一起為向佑慶生，一家人之間氣氛溫馨，向佑看起來心情也不錯。而向佑在影片的文案還寫道：「從懞懂到成熟，從任性到克制，每一步都不容易。那些不被看見的付出，那些悄悄扛下的壓力，只有家人最懂。今天，只想說：你在好好長大，也在認真努力。願往後餘生，平安、健康、被愛、被理解。生日快樂，只管努力，一步一個腳印，媽媽辛苦了！」不忘記對向太致上感謝，也更清楚顯示母子親情不因女友讓媽不滿而有變化。