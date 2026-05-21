我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡第一隻以人工受孕孕育的紅毛猩猩Ayaan誕生。新加坡媒體《8視界》報導，Ayaan目前60天大，體型跟一顆木瓜差不多。報導指出，Ayaan的出生過程並不順利。紅毛猩猩人工授精的成功率10%，Ayaan的母親去年7月幸運透過人工受孕受孕。但幾個月後，今年1月不幸出現併發症，診斷出胎兒盤前置。報導引述萬態保育集團動物醫療保健與科學副總監王毅睿獸醫博士，他表示：「胎盤前置指的是在妊娠中胎盤偏移，阻礙了產道，導致媽媽如果自然分娩的時候，會發生搶奪大戰。」在受孕233天后，Ayaan於今年3月18日在萬態新獸醫院透過剖腹產出生。但出生後短短幾分鐘，情況又改變了。萬態保育集團靈長類動物護理營運館長蔡瑋凌表示：「牠當時無法很好地自主呼吸，我們為牠提供氧氣，確保牠能夠順利呼吸。我們還持續監測它的心率，確保牠沒有出現任何不適的跡象。」團隊希望從Ayaan的生產過程中吸取經驗，幫助瀕危的紅毛猩猩。