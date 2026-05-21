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▲孫楊趾高氣昂地讓老婆張豆豆向他道歉。（圖／微博＠快樂大金子）

▲伊能靜（右下）上車後拚命緩和氣氛，拿衛生紙讓張豆豆（右上）擦眼淚。（圖／微博＠快樂大金子）

▲孫楊（左）固執又自我的個性讓他被觀眾罵爆。（圖／翻攝自YouTube＠芒果TV熱播綜藝）

中國奧運游泳冠軍孫楊近日與老婆張豆豆登上陸綜《妻子的浪漫旅行2026》，最新一集中，孫楊因差點遲到被妻子催促，竟當眾要求對方道歉，甚至逼哭張豆豆。同行的伊能靜見狀趕緊安撫，畫面播出後引發網友怒火，狠批孫楊「大男人主義」，相關關鍵字更登上熱搜第一。《妻子的浪漫旅行2026》今日中午播出第7集，一行人在摩爾曼斯克要參加冰上漂浮活動，一大早節目組設定要10點出發，請嘉賓提前15分鐘下樓集合，張豆豆看著東摸西摸在收拾東西的孫楊，忍不住出聲催促，希望他動作快一點，怎料孫楊9點47分上車後，開始對張豆豆發脾氣。孫楊說自己是第一個上車的，並沒有遲到，他直接質問張豆豆：「妳不應該跟我道歉嗎？妳一直說我、一直說我」。張豆豆當下有些傻眼，她回應孫楊第一個上車，是因為其他人都還在餐廳等他，孫楊則不斷堅持自己就是沒遲到，更不顧另一位男嘉賓孫丞瀟在場，執意要跟張豆豆吵架。張豆豆當下直接被逼哭，選擇不與孫楊坐一起，獨自坐在小巴士的另一排座位。伊能靜和秦昊夫妻上車後，看到此情此景還有孫丞瀟瘋狂皺眉的表情，立刻就猜到發生什麼事；伊能靜開口轉移話題想舒緩氣氛，連忙問大家剛剛早餐有沒有喝咖啡，還拿衛生紙讓張豆豆擦眼淚。孫楊後來也主動坐到張豆豆身邊，但他沒道歉，只是頻頻問張豆豆在哭什麼，張豆豆不想讓現場氣氛太僵，只說自己肚子痛，等下不想去漂浮了，孫楊自己下車就好。孫楊這時還是堅持要張豆豆跟自己一起去玩，這讓伊能靜看不下去，好言相勸：「你讓人休息一下，女生有時候是需要情緒緩和一下的，你給她一點時間」。孫楊聽完伊能靜的話後，隨後又我行我素的開口說自己今晚要去跟秦昊睡，請伊能靜跟張豆豆睡，絲毫不顧慮其他人的感受。後來車子開到定點，張豆豆堅持不下車，伊能靜就支開孫楊，默默上前給她一個擁抱，並溫柔地問張豆豆要不要陪她一起換衣服，給張豆豆台階下，最終才讓張豆豆停止掉淚，跟她一起下車。這集內容曝光後，立刻在微博引發熱議，「孫楊當眾要張豆豆給他道歉」的關鍵字更衝上熱搜第一。許多網友看了都痛批孫楊很大男人主義，「張豆豆上輩子到底欠他啥了，趕緊離吧，這輩子來報恩的吧？」、「口氣那麼差逼老婆道歉，還反問老婆怎麼哭了？他有帶腦嗎？」、「孫楊自己弄哭老婆，還要逼伊能靜夫妻倆分房睡，幫他安慰，到底是什麼巨嬰心態」。其實除了這次事件外，孫楊已經多次在節目上與張豆豆發生口角，包括機場硬要幫行李箱包膜拖累其他人時間、走錯路還固執帶頭等，種種行為都讓人反感，也讓孫楊這個風光一時的運動員口碑變超差。