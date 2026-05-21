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大坑捷運拖太久 盧秀燕：能拆開做我更高興

台中捷運綠線延伸大坑、彰化案，卡在南段的彰化都市計畫尚未核定，導致整體綜合規畫無法獲交通部審議通過。民進黨多位台中市議員今痛批「台中市民等的是捷運，不是彰化都市計畫」，要求市府將大坑線與彰化線拆案送審、優先施工。市長盧秀燕回應「若能拆開做我更高興」承諾在2周內正式函文交通部，詢問是否贊成分拆，她同時提醒，此舉雖然順應民意，但工程分開發包的流標可能性恐將更高。台中捷運綠線延伸線全長約10公里，北段規畫延伸至大坑，共設2站；南段延伸至彰化市區設6站。台中市捷運工程局去年完成綜合規畫及期末報告審查，今年2月底送交通部審議，但交通部4月初回函指出，彰化段涉及「彰東擴大都市計畫」尚未核定，須待都市計畫完成後，再續審綜合規畫。民進黨市議員曾朝榮、江肇國今（21）日質詢時，不滿大坑捷運延伸案延宕8年，如今被彰化的都市計畫綁住，擔心再拖下去「10年都不一定完成」。曾朝榮批評，過去早已提醒市府應將南北兩段拆開處理，避免互相牽制，市府仍堅持綁在一起，如今陷入進退兩難。他強調，大坑捷運不是彰化的附屬品，台中市民等待的是捷運建設，而非彰化都市計畫，希望市長正式向中央提出「大坑段優先核定施工」。盧秀燕答詢時表示「當然沒問題」，市府近期就會函文交通部，希望中央明確說明，究竟能否分開施作，如果交通部同意拆案，大坑段就能優先啟動，她直言「能拆開來我更高興」。盧秀燕也強調，市府原本提出的方案就是「一次核定、分段施工」，目前綜合規畫報告已送交通部，是否分拆，希望中央能清楚指示，並留下歷史紀錄，而非要求地方政府自行協調。盧秀燕提醒，未來若完全拆成兩案，不但程序可能重來，恐怕標不出去，歷經好幾任市長仍無法推動；但她也重申，市府會尊重地方需求與民意，正式向交通部反映，希望中央盡速拍板定案。