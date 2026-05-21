韓國男團ASTRO成員車銀優，與朴恩斌等人主演的Netflix新劇《超能路人甲》，已在本月15日上線。其中，車銀優突破漫畫男主形象，在劇中不僅狂抽菸，還穿著白色背心「吊嘎」入鏡。但不料這通常被大家認為很邋遢的穿搭，放在車銀優身上竟然瞬間變超時尚，就連Netflix都在昨（20）日於官方Threads狂放帥圖，讓粉絲全被迷翻直呼：「是臉的問題。」

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車銀優在《超能路人甲》中突破形象，不只擁有超能力，還狂吸菸、穿白色吊嘎入鏡，但這超邋遢的穿搭竟在他身上變超帥，Netflix官方Threads昨日發出車銀優穿吊嘎的多張帥照，寫下：「同事說穿白色吊嘎很邋遢，我就放幾張在這什麼都不說。」

▲Netflix官方Threads昨日發出多張車銀優穿白吊嘎的帥照。（圖／翻攝自Threads@netflixtw）
▲Netflix官方Threads昨日發出多張車銀優穿白吊嘎的帥照。（圖／翻攝自Threads@netflixtw）
車銀優穿吊嘎帥翻　粉絲狂喊：套垃圾袋也好看

而這幾張無須多說，用圖就能說明一切的帥照，也再度迷翻大批粉絲，「這要看看是誰的顏值啊」、「車銀優穿啥都可以駕馭，這是臉的問題啊」、「臉+身材決定一切，這樣就算套垃圾袋也好看」、「白色吊嘎和穿白色吊嘎的車銀優是兩碼子事。」再次認證時尚不是穿搭，而是在於臉。

朴恩斌獲超能力　與車銀優組隊當英雄

《超能路人甲》是一部背景設定在1999年的動作冒險喜劇。故事描述在千禧年前夕，末日傳言鬧得人心惶惶，一群住在同個社區、原本毫不起眼的「路人甲」殷彩馜（朴恩斌 飾）、孫京勳（崔代勳 飾）、姜羅賓（林成宰 飾），意外獲得超能力後，與原本就有超能力的李雲情（車銀優 飾）組隊，對抗企圖破壞世界和平的反派勢力。

資料來源：Netflix Threads


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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...