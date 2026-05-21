韓國三星電子工會大罷工事件，20日經由僱傭勞動部長金榮訓斡旋協商出現「戲劇化發展」勞資雙方達成暫時協議，暫緩原訂5月21日至6月7日的總罷工行動，直到另行發布指令。不過，有韓媒專欄警告，這並不意味著危機就此解除，反而要留意這次事件開創的危險先例。
根據《朝鮮日報》報導，三星電子工會要求的獎金，對於大多數韓國勞工來說，是終其一生都難以積攢的金錢。過去三星的員工，可能秉持著「公司成功就是我成功」這類成長至上的理念，但新一代則更看重眼前的收益，而非未來的長期回報，這種轉變在某種程度上解釋了這次工會的強硬立場。
社論指出，要求成正比的公平薪酬固然合理，但半導體是週期性產業，業績波動較大，如果將績效獎金固定為營業利潤的N%，甚至取消上限，那麼在經濟低迷時期，投資能力將會萎縮。
再者，如果虧損部門和突破性研發團隊，獲得的獎勵是一樣的，不排除會養成「搭便車」心理。何況，這些利潤並非只是當前員工努力的成果，而是企業數十年來的技術累積、持續投資以及數十萬前任、現任員工奉獻的結晶，優先發放短期獎金、而非投資未來的研發和設施，就好比農民為了獲取金蛋而將鵝宰殺，是在透支往後世代的利益。
該社論並警告，將績效獎金作為集體談判議題，試圖將股東利潤重新分配為獎金，很可能在其他行業產生骨牌效應，比如現代汽車、現代重工、三星生物製品公司，Kakao等等，也都面臨類似的呼聲；對於那些需要未來鉅額投資的技術密集產業來說，這類訴求恐不利於長期發展。
在結論部分，該社論以日本為例，提出日本半導體的衰退、未能成功轉型至晶圓代工領域的原因，韓國、台灣得以透過鉅額投資來填補市場空白。如今，全球晶片市場競爭依然激烈，台積電遙遙領先、英特爾力圖復興，就連中國的半導體雄心也在持續推進，任何一個環節的失誤都可能釀成災難，強調只有企業能生存下去，才可望保障勞工的就業、未來的投資。
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社論指出，要求成正比的公平薪酬固然合理，但半導體是週期性產業，業績波動較大，如果將績效獎金固定為營業利潤的N%，甚至取消上限，那麼在經濟低迷時期，投資能力將會萎縮。
再者，如果虧損部門和突破性研發團隊，獲得的獎勵是一樣的，不排除會養成「搭便車」心理。何況，這些利潤並非只是當前員工努力的成果，而是企業數十年來的技術累積、持續投資以及數十萬前任、現任員工奉獻的結晶，優先發放短期獎金、而非投資未來的研發和設施，就好比農民為了獲取金蛋而將鵝宰殺，是在透支往後世代的利益。
該社論並警告，將績效獎金作為集體談判議題，試圖將股東利潤重新分配為獎金，很可能在其他行業產生骨牌效應，比如現代汽車、現代重工、三星生物製品公司，Kakao等等，也都面臨類似的呼聲；對於那些需要未來鉅額投資的技術密集產業來說，這類訴求恐不利於長期發展。
在結論部分，該社論以日本為例，提出日本半導體的衰退、未能成功轉型至晶圓代工領域的原因，韓國、台灣得以透過鉅額投資來填補市場空白。如今，全球晶片市場競爭依然激烈，台積電遙遙領先、英特爾力圖復興，就連中國的半導體雄心也在持續推進，任何一個環節的失誤都可能釀成災難，強調只有企業能生存下去，才可望保障勞工的就業、未來的投資。