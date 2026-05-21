我是廣告 請繼續往下閱讀

不只台灣 《戰鬥陀螺》全球都在瘋

▲戰鬥陀螺各種擂台競賽，近期在台灣各大市集、活動、商家甚至路邊都能看見。（示意圖／高雄市議員張博洋提供）

《戰鬥陀螺》紅到缺貨！官方罕見發公告道歉

《戰鬥陀螺》近期在台灣翻紅，各種擂台競賽在各大市集、活動、商家甚至路邊都能看見，許多店家通路一上架就被秒殺，沒想到這股熱潮延燒到日本，戰鬥陀螺全球品牌擁有者 Takara Tomy 近日也發布公告，針對旗下系列戰鬥陀螺《BEYBLADE X》缺貨、供應不足的情況致歉，並強調會推動增產措施。《戰鬥陀螺》的爆紅風潮其實不只台灣正在進行，據 Takara Tomy 財報顯示，公司營收與利潤結構持續上升，包括北美、歐洲、東南亞等地都湧現戰鬥陀螺的需求，加上官方除了積極舉辦世界級錦標賽外，還把比賽範圍縮小至「地區性」，讓越來越多玩家決定入坑。面對現象級風潮，Takara Tomy 透過社群發布「商品供給相關公告」，針對目前部分商品出現庫存不足、缺貨的情況道歉，並向消費者強調「公司已經著手強化生產體制，推動增加產能計劃，希望能讓日本國內與海外市場的玩家都能更穩定入手商品。」《戰鬥陀螺》是由日本玩具公司 TAKARA TOMY 於1999年推出的對戰型玩具，靈感源自日本傳統陀螺遊戲，並透過漫畫、動畫與實體賽事迅速席捲全球。台灣早期則以《爆旋陀螺》、《戰鬥陀螺》名稱廣為人知，尤其2000年代初期搭配動畫播出後，在國小生之間掀起「校園陀螺戰爭」。小時候幾乎每個書包都能聽見發射器「3、2、1，GO SHOOT！」的聲音。近年隨著《BEYBLADE X》新世代推出，加上社群平台與懷舊風潮推波助瀾，再度讓這款經典玩具翻紅，形成跨世代玩家同場對戰的特殊現象。