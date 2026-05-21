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▲台灣文學基地分享，「臺灣漫遊錄」義文版翻譯者傅雪蓮正在台駐村。（圖／取自臺灣文學基地 ‧ 文學糧倉）

台灣作家楊双子、譯者金翎翻譯的英文長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得年度國際文學大獎英國「布克國際獎」。而義大利出版社也宣布排定2027年出版義文版，由知名翻譯家傅雪蓮（SilviaPozzi）翻譯，目前正在台灣文學基地擔任駐村作家。近期「臺灣漫遊錄」奪得英國「布克國際獎」，也讓台灣作家楊双子、譯者金翎聲名大噪；而作品也正準備深入義大利。由深入義大利出版界前線的「書探」、知名漢學家傅雪蓮（Silvia Pozzi）戮力翻譯「臺灣漫遊錄」。台灣文學基地在5月17日舉辦首場駐村活動，正是由傅雪蓮透過講座分享義大利文壇對於華語譯作的關注。台灣文學基地轉述，她提到，義大利出版界的板塊層次分明，從掌握媒體聲量、固定出版莫言、余華等中國作家譯作的大型寡佔出版社，到特化出版特定類型的獨立出版社，在行銷時的策略多元。華語文學推廣遭逢的挑戰多半肇因於讀者對亞洲不甚熟悉，台灣文學基地提及，傅雪蓮認為，會因此進而降低了出版社選譯的意願；過去為了迎合市場，除了在地化改編，如以西西里語來表現作品中的台語對白外，也曾刻意強調東亞的「異國」風貌以招來讀者注意。然而，正如同近年亞洲修仙耽美小說充滿活力的粉絲文化，以及酷兒科幻小說引起年輕讀者間關注，華語翻譯文學的生態相較以往已有所改變；而臺灣國際的能見度的提升，加上美、英、法文學圈對臺灣文學的關注，也連帶影響了義大利出版社的選書品味。台灣文學基地表示，傅雪蓮提到，基於她對義大利人重視美食的認識，可以預見對台灣料理細緻描繪的《臺灣漫遊錄》將成功吸引目光。