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納坦雅胡強烈反對 美以矛盾浮上檯面

以方幕僚焦慮蔓延：不滿川普「先放話、後喊停」

美國總統川普（Donald Trump）20日表示，與伊朗的和平談判進入最後階段。不過有美國官員透露，他在19日時曾與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行了一場氣氛緊張的對話，這反映出兩人對於如何推進對伊朗戰爭抱持截然不同的看法。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這並非兩位領導人近幾日來的首次對話。該名官員透露，兩人在17日也曾通話過，川普透露他很可能在週初對伊朗發動新一輪的精準打擊行動，這項軍事行動預計將被重新命名為「大鎚行動」（Operation Sledgehammer）。然而，就在那次對話過後約24小時，川普突然宣布暫緩原訂於19日進行的空襲，並稱這是應卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等波斯灣盟國的要求。這名美國官員和另一名知情人士指出，此後幾天，這些波斯灣國家一直與白宮以及巴基斯坦調停人保持密切聯繫，致力於擬定一個能進一步推動外交談判的框架。川普20日上午在談到爭取達成協議的努力時向記者表示：「我們已經進入對付伊朗的最後階段了，且看會發生什麼事。」他接著說道：「我們不是達成協議，就是會採取一些有點狠的手段。但希望那種情況不會發生。」只不過持續進行的談判讓納坦雅胡感到挫敗，因為他長期以來一直主張對付德黑蘭當局應採取更具侵略性的手段。根據川普政府官員和以色列消息人士的說法，納坦雅胡認為拖延只會讓伊朗人得利。該美國官員指出，納坦雅胡在20日表達了他的失望之情，他告訴川普，他認為推遲預期的襲擊是一個錯誤，川普應當按原計畫進行。一名知情的以色列消息人士表示，在這場長達一小時的通話中，納坦雅胡強力催促恢復軍事行動。一名以色列官員直言，雙方的分歧顯而易見：川普想看看能否達成協議，但納坦雅胡期待的卻是另一回事，也就是主張恢復軍事行動。另一名以色列消息人士表示，在19日的那通電話過後，以色列方面的擔憂進一步蔓延到納坦雅胡身邊的幕僚。該消息人士透露，以色列政府高層強烈渴望重啟軍事行動，且對於川普縱容他們眼中「伊朗使出外交拖延戰術」的作法，感到越來越受挫。不過，多位熟悉兩人對話的消息人士指出，納坦雅胡對美方作法的不滿早有先例，特別是川普的「先放話、後喊停」老招。美國官員過去也曾承認，美以兩國在這場戰爭的目標上確實存在分歧。川普20日被問到前一晚對這位以色列總理說了什麼時，他暗示自己才是掌握主導權的人。川普說：「我叫他做什麼，他就會做什麼。」儘管納坦雅胡不斷施壓要求恢復實戰，但川普目前仍持續推動達成外交協議。他20日聲稱，與伊朗的關係正處於「緊要關頭的臨界點」，如果能拯救生命，外交手段就值得再多給幾天時間。伊朗外交部發言人20日表示，德黑蘭與華府正持續透過巴基斯坦交換訊息。然而，目前尚不清楚雙方的核心分歧是否已有所縮小。一名中東地區的消息人士表示，伊朗並未放棄其核心訴求，且直到本週稍早，圍繞在其核武計畫和遭凍結資產的問題依舊懸而未決。而川普也反覆暗示，軍事行動仍然是選項之一。他20日表示：「如果我們沒有得到滿意的答案，行動就會進展得非常快。我們都已經準備就緒了。」