我是廣告 請繼續往下閱讀

美光積極補強戰略人才

三星雖暫躲過罷工，無形傷害仍難以避免

韓國三星電子勞資雙方在最後關頭達成暫時性協議，避開了原定今（21）日發動的全面罷工，不過，三星勞資失和全看在競爭對手眼裡，美光近期在韓國啟動HBM設計職位招聘，目標直指三星勞資緊張下可能流出的頂尖人才，開出年薪最高可達3億韓元（約新台幣630萬元）的誘人條件搶人，有分析認為三星即使化解罷工危機，但勞資風波造成的廣泛無形損傷恐難以在短期內修復。根據《Business Korea》報導，美光近期在韓國發布多個HBM設計職位招聘資訊，工作地點均位於首爾。從職缺說明來看，相關職缺聚焦於下一代HBM研發，涵蓋DRAM電路設計、功耗與面積及速度優化、架構評審及功能驗證等核心工作。美光在徵人公告中表示，上述職位旨在為AI、機器學習及高效能運算應用開發HBM解決方案。被錄用人員也將參與其他核心AI儲存技術的相關研發，職位皆附帶相應的學歷與資歷條件，指向資深技術人才。薪資待遇方面，含績效薪酬在內最高年薪可達約3億韓元，還有額外的獎金與股票分紅。分析認為，美光將三星近期的勞資動盪視為吸引頂尖人才的絕佳窗口，赴首爾招募經驗豐富的工程師，是強化自身競爭地位的合理且必要之舉。讓員工可在首爾工作，而無需承擔移居海外的干擾，也是為了挖角三星與SK海力士人才量身打造。事實上除了美光之外，特斯拉今年稍早也積極在首爾招募半導體製程工程師，用於其Terafab相關業務。根據估算，三星電子工會若照原計劃發動總罷工，可能會造成高達100兆韓元的直接及間接損失，然而，如今三星雖然避開了全面罷工的衝擊，但其他更廣泛的無形傷害仍難以避免。有專家認為，韓國製造業長期以來憑藉準時交付高品質產品建立的信譽，如今正面臨外界質疑。三星這次勞資風波引發海外客戶對供應穩定性的擔憂，競爭對手或將從中獲益。三星想要恢復信譽與品牌形象等無形資產，所需時間恐將遠超過解決勞資糾紛本身。