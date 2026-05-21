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▲洋蔥（如圖）透露玖壹壹雖然征戰無數次台北小巨蛋，卻從來沒有一個人SOLO舞台過，因此感到有壓力。（圖／Hit Fm聯播網提供）

【2026 hito流行音樂獎頒獎典禮】

夏浦洋、陳峻廷）、icyball冰球樂團、J.Sheon、M iss Ko 葛仲珊、Ozone、Tizzy Bac、白安、宇宙人、告五人、玖壹壹、周湯豪 NICKTHEREAL、洪佩瑜、派偉俊 Patrick Brasca、馬念先、張震嶽 Ayal Komod、達嗨 Tahai、鄭沐晴、鄭容和、蘇慧倫。（按姓名筆劃排序）



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2026 hito流行音樂獎將於本週六（5/23）在台北小巨蛋登場！嘻哈天團玖壹壹將擔任壓軸演出，剛推出solo單曲的洋蔥，昨（20）日接受Hit Fm聯播網「耐玩DJ」Bryan訪問，透露屆時將帶來新歌〈我甘願重新愛過〉全球首唱，從來沒有一個人SOLO舞台過，他坦言真的有點壓力。除了新歌外，玖壹壹屆時也會帶來經典歌曲，洋蔥鬆口為了這次演出還特地將歌曲升級，請大家當天一定要待到最後的重頭戲，誓言嗨翻小巨蛋。玖壹壹推出全新音樂企劃「玖又參分之壹」，三位團員健志、春風、洋蔥各自推出單曲，並分別在5、6、7月接力釋出。提到玖壹壹將登上「hito流行音樂獎」壓軸演出，洋蔥開玩笑說三人才練團完「真的是一團亂」，但亂的是心理層面；原來玖壹壹雖然征戰無數次台北小巨蛋，卻從來沒有一個人SOLO舞台過，再加上要演唱新歌，所以備感壓力。洋蔥提到特別是在走位時，突然覺得一個人的動線怎麼那麼空曠，很怕不能把舞台填滿，而三人也非常認真討論各自演出該如何銜接才會順暢，相信當天會讓大家看到玖壹壹不同的音樂樣貌。除了帶來新歌，Bryan也好奇經典歌曲也會唱吧？對此，洋蔥笑說：「既然是壓軸演出，玖壹壹三個人還是要一起出來吧！」他們為了這次演出更特地將歌曲升級，值得大家期待！洋蔥推出新歌〈我甘願重新愛過〉，昨日也是他出道以來第一次一個人上通告，對此洋蔥表示真的會不自覺緊張起來，沒有團員在身邊很不習慣。值得一提的是，洋蔥近來瘦身有成，對於現在的狀態很滿意，透露精神各方面都很好，最滿意試裝的時候都可以駕馭各種造型，每天跑步的他這個月個人紀錄已來到200公里，希望能一直維持下去。典禮時間：5月23日（六）18:00典禮地點：台北小巨蛋出席歌手：ARKis、F.F.O、FEniX（