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▲日本「國際觀光旅客稅」將從今年7月1日上漲至3000日圓，這將會影響到從日本飛回台灣的旅客，回程機票價格大約會貴上400元新台幣。（圖／日本關稅局）

哪些人誰不用多繳稅金？4類免徵收對象大公開

日本出國稅是怎麼徵收？台灣人怎麼繳？

▲日本觀光廳強調，這波調漲出國稅所帶來的可觀稅收，將被全數專款專用於提升日本整體的觀光環境。（圖／美聯社／達志影像）

機票將多新台幣400元 專家：好好比較各航空的特價票比較實在

日本政府確定自2026年7月1日起，將現行的「國際觀光旅客稅（簡稱出國稅）」從每人每次 1000 日圓（約新台幣 200 元），大幅上調至 3000 日圓（約新台幣 600 元）。這項新制不論外國觀光客或日本公民都適用，將直接附加在機票、船票或旅行社團費中。日本政府宣布，從7月1日正式啟用「國際觀光旅客稅（簡稱離境稅）」新稅率，金額從1000 日圓漲至3000 日圓，此稅是直接加在機票上，所以只要旅客在6月30日以前完成開票的機票，或是已確認的海外團體旅遊行程，即便實際從日本出境的日期是在7月1日以後，只要符合6月底前開票的條件，依舊適用1000日圓的舊稅率，現省2000日圓。日本這波出國稅調漲也並非人人都要買單，日本官方公告以下特定族群屬於，離境時無須繳納任何出國稅：日本出國稅的調整不會影響通關效率，搭乘一般民航機或郵輪的旅客，出國稅會由航空公司及旅行業者，無需另行手續。至於私人飛機搭乘者，則必須在登機前，由本人親自前往日本海關完成申報，並於現場完成繳納。傑西大叔認為，目前機票還算是在高點，但是有看到一些曙光，國際運輸協會統計的航空燃油指數，從今年四月以來已經逐步回穩，但各國反應油價的週期不定，多數都有一些緩衝期，反應到票價調整都需要時間。像最近始往下修正的是國泰航空，他們的週期比較短，兩週檢討一次。另外，日籍航空公司則是將週期拉到兩個月，下一波調整的時間會是在七月，屆時還可再觀望。總而言之，7月後去日本的機票雖然多了台幣400元，旅客們不如仔細比較各家航空的特價機票。以這次TTE線上旅展優惠來說，《NOWNEWS》記者也實際上國泰航空官網查詢，各航線的特價都不錯，像最熱門的台北飛東京來回含稅價最低1萬2千元起，另暑假甚至也有1萬3千多元。