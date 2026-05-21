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直接納入機票價格

泰國數位入境卡

台灣旅客赴泰旅遊當心！泰國繼前日宣布縮減93國旅客的免簽停留期限後，該國觀光與體育部20日又證實，原訂每人300泰銖（約新台幣290元）的入境費，可能因通膨與旅遊保險成本上升而進一步調漲，這已經是泰國當局針對外國遊客入境政策收緊的第二次調整。根據《曼谷郵報》與多家泰媒報導，泰國觀光部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，收取入境服務費這項最早於2020年提出的政策，目前仍在研議具體實施方式與收費標準，但隨著醫療與保險成本增加，原本規劃的300泰銖可能已不足支應相關支出，因此政府正在重新評估最終金額。泰國政府規劃，入境費收入大部分將用於建立外國旅客意外保險基金，其餘則投入觀光景點維護與基礎建設改善。官方指出，近年外國旅客在泰國醫療機構積欠費用問題日益嚴重，根據調查，每年未支付的醫療費高達約25億泰銖（約新台幣24億元），已對泰國醫療體系造成財政壓力，因此希望透過統一保險機制降低風險。目前泰國政府正研究兩種主要收費模式，第一種是，但航空公司認為，若僅向外籍旅客收費、泰國公民免繳，可能涉及差別待遇與系統技術問題，因此若採此模式，可能需要所有乘客一律付款，再讓泰國民眾透過App申請退款；第二種方案則是透過「」（Thailand Digital Arrival Card，TDAC）系統收費，外國旅客入境前須線上填報資料並完成繳費。素拉薩強調，政府希望找到不影響觀光意願的執行方式，因此仍需與保險業、航空業及相關部門持續協商，而未來保費高低，也將直接影響入境費最終定價。值得注意的是，泰國才剛於19日宣布取消原本給予93個國家的60天免簽優惠，恢復為30天、15天或落地簽制度，引發旅遊市場震盪。台灣目前仍維持30天免簽待遇，但未來是否有所調整仍未可知，泰國政府表示，多數外國旅客平均停留僅約9天，因此縮短免簽期限對觀光影響有限，但外界普遍認為，政策背後其實反映曼谷當局對非法工作、地下產業與長期滯留問題的擔憂。泰國觀光部也透露，將針對部分重點市場爭取彈性，例如印度目前僅適用落地簽，政府希望未來能提供15天免簽待遇，以維持旅遊競爭力。此外，受到中東戰事升溫與全球經濟不確定性影響，泰國原本設定的2026年3300萬國際旅客目標恐難達成，觀光部已要求重新評估全年觀光預測。分析人士指出，在全球旅遊市場競爭加劇下，泰國一方面希望提高觀光品質與安全保障，另一方面也面臨如何避免新收費措施削弱旅遊吸引力的兩難。