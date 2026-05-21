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被動元件又噴了！被動元件因AI應用需求激增、貴金屬價格上漲，產業迎來漲價潮，今（21）日龍頭國巨衝漲停之外、其他如華新科、凱美、禾伸堂等高達10檔個股也全數漲停鎖死，其中國巨更創下572元新天價，續分割以來新高。今日龍頭國巨噴漲停，除股價寫下新紀錄之外，午盤還有高達3萬張委買量，十分強勢，而凱美、大毅、華新科、禾伸堂、天二科技、堡達、華容、信昌電、今展科、蜜望實等10檔也同步漲停板。因貴金屬（鉭、銀、鋁箔）等價格上漲，日本松下與基美分別針對Polymer Tan-Cap與SP-Cap（導電高分子鋁電容）、Polymer Al-Cap提出漲價，漲幅約在5%-65%，基美自6月開始調漲價格、Panasonic從7月開始漲價。被動元件自去年下半年開始漲價，國巨漲價後，今年以來全球最大被動元件廠村田製作所4月也宣布電感漲價，緊接著太陽誘電宣布5月調漲包括MLCC（積層陶瓷電容）、電感、RF元件等產品，日本松下則擬於7月漲價部分電容產品。市場指出，此舉意味著松下認定下半年供需仍會很吃緊，否則不會正式調漲，而直接受惠的台廠包括立隆電、凱美、金山電。國巨目前高階產品營收比重已達75%，其中，AI佔比更達15%，公司看好AI佔比為來將持續提升。而為因應AI的趨勢，國巨併購日本芝浦進入高端感測器市場，今年感測器營收比重提升至13%；新的AI伺服器對於鉭電的用量持續上升，也推升國巨在鉭質電容比重提高至24%。全球被動元件大廠正積極優先配置高階MLCC與鉭電容方案於AI相關應用，將排擠標準品MLCC的供應，預期交期已由一般的8至12週延長至12到16週，而在供需失衡下，漲價可能性也在提升，有利於國巨後續承接非AI電子領域的訂單外溢需求。國巨也表示第二季的標準品產能利用率將由上季的72%拉升至75%。